5 января: главные приметы и суеверия, что строго нельзя делать

5 января православные чтят память святого Теодула (Феодула) Критского и с ним еще девятерых мучеников Саторнина, Евпора, Геласия, Евникиана, Зотика, Помпия, Агафопуса, Василида и Евареста, которые пострадали за христианскую веру в III ве­ке во время гонений при им­пе­ра­то­ре Де­кии.

В народе праздник известен под названием Федул Зимний и дата имеет свои особые традиции и поверья. Верили, что 5 января можно гадать о погоде на будущее, а также защитить душу и тело от происков нечистого.

Также церковь почитает в этот день преподобного Нифонта, епископа Кипрского, которому Бог даровал возможность изгонять бесов, одолевать демонов и видеть исход душ после смерти. Перед тем, как принять монашеский постриг, юноша вел грешную и разгульную жизнь, но устыдился глубоко в своем сердце и искренне раскаялся, посвятив себя Господу.

Прославившись многочисленными благочестивыми делами и суровым постом, уже в старости в Александрии Нифонта избрали епископом.

Преподобный считался защитником от потусторонних злых сущностей, и во времена Киевской Руси-Украины у святого просили о заступничестве в предрождественские дни, когда, как верили, нечисть разгуливала по земле и охотилась за душами согрешивших, или просто строила всевозможные козни людям и их хозяйству.

5 января - это Федулов день (фото: pravoslavie.ru)

Традиции и запреты на Федула Зимнего

Так, в этот день наши предки имели традицию не только убираться в доме и начинать готовить праздничную кутью, но и делали особые постные лепешки в форме коровок, бычков и лошадок, овечек и козочек, куриц и петушков, которые приносили домашнему скоту и птице, завернув в рушнык - для защиты от сглаза и нечисти.

5 января верили, что загаданное сегодня желание обязательно сбудется - а для этого целый день нужно воздержаться от лени, тягостных мыслей и обильных гуляний, но провести время с пользой и быть отзывчивым.

Важный запрет на Федула Зимнего касался работы с острыми предметами - если кто сегодня поранится, то может весь год провести в болезнях.

Еще одно строгое правило относилось к женщинам - нельзя подшивать подол, иначе жизнь проживешь меньше, чем тебе отведено.

Главные приметы 5 января

Если сегодня снегопад и резкий ветер дует, что через полгода - в июле - будет дождливо и холодно;

Если на Федула ветрено, то это сулило хороший урожай;

По поведению домашних животных и птиц судили о скором ненастье: если захрапела лошадь, значит жди снежную бурю; если куры беспокойные, то метель скоро будет; если кошка лезет на печь - идут затяжные морозы.

Кто получит травму сегодня, того хворь надолго свалит.

Именины сегодня празднуют: Василий, Иван, Макар, Наум, Павел, Феодул.

Как мы ранее писали, сколько стоят развлечения на главных зимних локациях Киева.