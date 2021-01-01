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52-летняя певица Валерия впервые стала бабушкой

Новина українською → Москва, Пятница 01 января 2021 14:42
52-летняя певица Валерия впервые стала бабушкой Валерия (фото: instagram.com/valeriya)
Автор: Светлана Мащенко

52-летняя российская певица Валерия впервые стала бабушкой. 1 января 2021 года у ее сына Арсения и его жены Лилианы родился ребенок.

Радостной новостью певица поделилась в Instagram, рассекретив пол ребенка. Теперь у Валерии есть маленькая внучка.

"Год только начался, а он мне уже нравится. Я плачу от радости, в нашей семье огромное счастье - Сенечка и Лиана стали родителями, на свет появилась чудесная девочка. 01.01.21. - какая прекрасная дата начала жизни", - написала она.

Певица Валерия стала бабушкой (instagram.com/valeriya)

Валерию и ее семью поспешили поздравить подписчики. К их числу присоединились и многие знаменитости.

  • "Счастье! Поздравляем от души", - написал Денис Клявер.
  • "Поздравляю! Супер", - отметился Максим Галкин.
  • "Поздравляю!" - лаконично отписалась Лолита Милявская.
  • "Поздравления! Ура!" - написал Николай Носков.

Отметим, что Валерия (настоящее имя Алла Перфилова) и ее муж Иосиф Пригожин мечтали о совместном ребенке. Артистка забеременела, но у нее случился выкидыш.

Всего у Валерии трое детей от второго брака с Александром Шульгиным - Анна (27 лет), Арсений (26 лет) и Артемий (22 года). Иосиф Пригожин также отец троих детей от предыдущих браков.

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