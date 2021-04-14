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55-летний Меладзе стал отцом в шестой раз: кто родился у звездного папы

Новина українською → Среда 14 апреля 2021 11:40
55-летний Меладзе стал отцом в шестой раз: кто родился у звездного папы Фото: Валерий Меладзе стал отцом в шестой раз (wikimedia.by NatashaEgorova98)
Автор: Людмила Жукова

55-летний Валерий Меладзе стал снова отцом. У него родился шестой ребенок. Его жена Альбина Джанабаева родила девочку. Теперь у певицы от артиста уже трое детей.

О радостном событии в семье Валерий Меладзе сообщил во время съемок 1/8 финала КВН.

Что касается супруги артиста, то пока она не торопится рассказывать публике о прибавлении в семье. Возможно, она сделает это несколько позже.

Напомним, Меладзе и Джанабаева поженились в 2014 году. Сейчас у пары трое детей — сыновья Константин и Лука, а также новорожденная дочь. Ее имя пара пока не сообщает прессе.

Отметим, что фактически новорожденная девочка станет для Меладзе седьмым ребенком. От первой жены Ирины (они поженились в 1989 году) у Валерия три дочери - Инга (1991), Софья (1999) и Арина (2002). Первый сын умер через десять дней после рождения в 1990 году. Бывшая жена очень болезненно переживала развод с артистом.

"Я поняла, что можно выжить и сохраниться только через веру. Тогда я пришла в храм. Там я открыла для себя совершенно другой вид любви, о существовании которого не знала раньше. У меня была семья, любовь, но все было другим. Эта любовь оказалась абсолютно иного уровня, неведомого прежде. В храме я понимала, что душа исцеляется. Мне захотелось изучить вопрос. Я накупила книг и почти семь лет читала святых отцов", - говорила экс-жена о разводе.

В 2012-м артист бросил жену ради участницы "ВИА Гры" Альбины Джанабаевой, роман с которой длился около десяти лет. В этом же году пара официально зарегистрировала брак. В мае 2019 года Джанабаева сообщила в интервью, что они с мужем планируют родить третьего ребенка.

Как мы ранее писали, появилось фото экс-"ВИА Гры" с большим животом.

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