6 ноября можно молиться об исцелении: что нужно сделать, а что не стоит в этот день

Помолитесь в этот день об исцелении (коллаж РБК-Украина)

В этот день христиане молятся иконе Божьей Матери "Всех Скорбящих Радость"

Какой сегодня праздник. В эту дату христиане в церкви молятся иконе Божьей Матери "Всех Скорбящих Радость". На иконе нарисована Богоматерь, возле которой стоят больные люди и ангелы, а она совершает благие поступки. В 1688 году икона впервые названа чудотворной. Также в этот день православные отмечают день памяти святителя Афанасия, патриарха Цареградского.

Святитель Афанасий I (в миру Алексий), патриарх Константинопольский, родился в Адрианополе (нынешняя территория Турции). В юности он поверил в Бога и ушел из дома в Фессалоники, где принял монастырский постриг под именем Акакий. Об этом пишет "Спутник.Литва".

На Руси 6 ноября называли "день Афанасия", "Афанасий".

С этого дня начинались зимние посиделки девушек. Девушки ткали, пряли при свете лучины, которую ставили в специальное укрепление – светец. Отсюда и пошло название праздника. А чтобы работа шла быстрее и не было скучно, развлекали себя пением и страшными историями. Собирались обычно каждый вечер, кроме канунов больших праздников и суббот.

Икона Божьей матери считается чудотворной (фото из открытых источников)

Именины в этот день у Александра, Афанасия, Владимира, Дмитрия, Евгения, Емельяна, Ефрема, Илариона, Кирилла, Ксении, Максима, Марии, Михаила, Николая и Сергея.



Приметы этого дня

Если в это день вы услышите, как поет сверчок, то скоро в доме может кто-то умереть.

Нечаянно зеркало разбить 6 ноября – жди несчастья.

Белая собака следует за человеком – жизнь его будет счастливой, богатой и беззаботной в течение всего следующего года 6 ноября все колдовские обряды и заговоры обладают удвоенной силой.

Лучина трещит – к морозу.

В этот день магические обряды обладают удвоенной силой.

Если в доме завелись тараканы, и вы никак не можете от них избавиться, то нужно сделать так. В этот день разбросайте по дому отраву от насекомых, а также поймайте несколько тараканов и вынести их из дома. После этого насекомые уйдут из вашего дома.

Что нельзя делать в этот день

В этот день принято было устраивать женские посиделки и заниматься рукоделием. Займитнесь спокойніми делами и не спешите.

Не совершайте сделок с недвижимостью

Также день отлично подходит для обучения чему-то новому – но категорически не подходит для завязывания новых отношений.



Как мы ранее писали, в ноябре 2020 года в Украине работники государственных учреждений будут отдыхать 9 дней.