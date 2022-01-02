6 полезных привычек, которые сделают ваш 2022 год лучше и здоровее

Вот и наступило 1 января, а какой будет 2022 год зависит только от вас. Волшебство не случится за одну ночь, если вы не начнете менять свою жизнь сами.

1. Высыпайтесь. Норма сна минимум 7-8 часов в сутки. Сон влияет на ваши гормоны, вес, красоту и желание съесть что-нибудь вредное.

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2. Обязательно завтракать в течении 30-60 минут после пробуждения. Завтрак дает сигнал всем гормонам, поэтому он должен быть сбалансированным и нутритивным.



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Иллюстративное фото (pexels.com)

3. Выбирайте простые продукты. Чем проще состав, тем лучше. В идеале выбирайте продукты, которые вы сами смогли бы вырастить или выкормить. Чтобы вы четко понимали состав.

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4. Разнообразие. Ешьте по принципу радуги, старайтесь, чтобы ваша тарелка всегда была яркой. Уходите от однотипного питания.

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5. Режим и ритмичность. Соблюдайте интервалы между приемами пищи и соблюдайте один длинный перерыв в 12-14 часов. Например, ужин в 19:00, а завтрак в 8:00.

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6. Активность каждый день. Ходьба, танцы, спорт, йога, бассейн. Выбирайте, что больше нравится или чередуйте нагрузку.

Иллюстративное фото (pexels.com)