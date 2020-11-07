Дмитриевская поминальная суббота: что строго нельзя делать в этот день, приметы

Наши предки верили, что в этот день природа плачет (коллаж РБК-Украина)

7 ноября православные обязательно поминают усопших

Какой сегодня праздник. В этот день христиане в церкви чтят память монаха Печерского монастыря Мартирия, который соблюдал строгий пост и был поставлен в диаконы. У него был дар творить чудеса. В 7-й песни канона преподобным Дальних пещер упоминается имя Мартирия.

У православных верующих в эту дату особый день – так называемая Дмитриевская суббота, которая в 2020 году выпадает на 7 ноября. Она обычно также называется “родительской” и связана с поминовением усопших. Об этом пишет Cheltv.

Люди говорили, что 7 ноября даже плачет природа дождем или снегом. В этот день жалели всех убогих, несчастных и обиженных. В Родительскую субботу принято поминать усопших родственников, посещать их могилы, приводить в порядок надгробия и участки вокруг них.

В Дмитриевскую поминальную субботу категорически нельзя вспоминать умершего человека плохими и злыми словами. Если вы говорите об умершем - то только хорошее.

В этот день нужно помянуть добрыми словами усопших (фото: pixabay.com)

Также на кладбищах и в церквях проходят поминальные службы и литургии. Помимо этого, устраивают, как правило, и поминальные обеды – в отличие от Мясопустной и Радоницкой родительских суббот.

Кстати, по обычаю, поминальные пироги пекли заранее и в Дмитриевскую субботу также относили на кладбище.

Поминовение усопших и особые литургии проходят в этот день повсеместно и в храмах. В этот день принято молиться о покойных родных и близких людях.

Накануне в пятницу или в субботу с самого утра в церкви можно заказать парастас – специальную панихиду по умершим. В церковь в родительскую субботу можно принести любые продукты (только не алкоголь и мясо), а также пожертвовать деньги на храм.

Народные приметы 7 ноября

Если звезды светили тусклым светом, то это означает, что день будет ненастный;

7 ноября всегда идет дождь или снег;

Если в этот день встать утром, зажечь церковную свечу и попросить умерших родственников помочь советом, то решение проблемы придет на следующий день.

Как мы ранее писали, в ноябре украинцы будут отдыхать девять дней.