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73-летняя Ротару раскрыла секрет своей молодости

Новина українською → Вторник 09 февраля 2021 15:21
73-летняя Ротару раскрыла секрет своей молодости София Ротару раскрыла секреты красоты (фото: facebook.com.sofiarotaru official)
Автор: Людмила Жукова

73-летняя украинская певица София Ротару рассказала, что ей помогает сохранять молодость и красоту в ее годы.

Об этом звезда поведала в программе "Жизнь известных людей" на YouTube.

Певица почти год провела на самоизоляции из-за карантина коронавируса. Она общалась только с родными. Всего лишь раз съездила на родину - Буковину. Исполнительница напомнила, что живет в загородном доме.

"Бассейн, массаж и свежий воздух", - поделилась секретом молодости артистка.

Общение с родными и близкими также позволяют ей оставаться в прекрасной форме и не увядать.

Софья Михайловна очень любит рыбалку и игру в преферанс. Компанию ей составляют младшая сестра Аурика и подруга Оксана.

Кроме того, София Михайловна очень любит и умеет готовить. Это тоже приносит ей удовольствие.

София Ротару поделилась рецептом молодости

Как мы писали ранее, роскошный особняк Ротару в сосновой роще под Киевом показали на видео.

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