Алена Шоптенко впервые сообщила о страшном горе в семье: это был адский период

Известная танцовщица и хореограф Алена Шоптенко впервые рассказала, что ее мама умерла в мае 2020 года. По словам Алены, мама сгорела на глазах из-за неизлечимой болезни.

У матери Алены было очень редкое заболевание крови. О своей болезни она не говорила семье 10 лет.

"Она держала в тайне, не хотела никого грузить. Как жаль, что она это сделала... как жаль. Она болела 10 лет лимфолейкозом – это заболевание крови. Но потом болезнь переросла в лимфому. Она увидела это и сказала:" Ну все, мне конец ". Это был адский период. Мы пытались лечить, но это все не помогало", - поделилась личным Шоптенко.

Алена Шоптенко и ее мама (фото: instagram.com/alena_shoptenko)

В январе 2020 года мама Алены Шоптенко отпраздновала свои 70 лет. Любящая дочь подарила ей совместную фотосессию. А 20 мая 2020 года мамы Алены не стало.

"Это была наша последняя фотосессия, потому что буквально через два с половиной месяца мамы не стало, – рассказала хореограф. – Она просто сгорела на глазах. 20 мая ее не стало. Собранность моя, которой она меня учила, мне очень сильно помогла", - рассказала Шоптенко.

По словам хореографа, мама занимала в ее жизни очень большое место и она благодарна ей за все, что имеет сейчас.