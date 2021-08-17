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От аллергии до вздутия: диетолог назвала 8 симптомов, что с поджелудочной железой не все в порядке

Новина українською →
Вторник 17 августа 2021 19:05
От аллергии до вздутия: диетолог назвала 8 симптомов, что с поджелудочной железой не все в порядке Марина Сергеева (фото: instagram.com/dietolog.sergeeva)
Автор: Татьяна Турчаникова

Поджелудочная железа - очень важный, но очень нежный и ранимый орган. Она принимает участие в процессе пищеварения и регуляции жирового, углеводного и белкового обмена. Также она осуществляет эндокринную функцию, вырабатывая гормон инсулин.

Врач-диетолог Марина Сергеева в своем Instagram рассказала, как проверить, все ли в порядке с поджелудочной железой.

Для этого, для начала, стоит свериться с несколькими симптомами: если они есть, это повод сходить к специалисту.

8 симптомов, что с поджелудочной железой не все в порядке

  • "Не в коня корм" - так говорят про людей, которые очень много едят, но не набирают вес,
  • поел - тут же сходил в туалет,
  • тяжелый, гнилостный запах в туалете,
  • тяжесть и боли в левом подреберье,
  • аллергия на некоторые группы продуктов,
  • запах от тела,
  • вздутие живота даже при небольшом объеме пищи,
  • отказ от определенных продуктов (животного белка, жиров, фруктов, бобовых).

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Эти симптомы - хорошие маркеры нездоровья поджелудочной железы. Они показывают, что есть проблемы с секрецией ферментов и воспаление.

От аллергии до вздутия: диетолог назвала 8 симптомов, что с поджелудочной железой не все в порядкеЖКТ - это конвейер, все шестеренки должны работать слаженно (фото: pexels.com)

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Что делать, если эти симптомы присутствуют?

Паниковать не стоит, но пускать на самотек - не вариант. Все эти симптомы будут означать, что вся та полезная пища, которую вы едите, усваивается плохо или совсем не усваивается. А это уже источник других проблем.

Помните, ЖКТ - это конвейер, и если сломалась одна шестеренка, то поломается все. Нагрузка на печень, гнилостные процессы и брожение в кишечнике. Перспектива так себе.

Что делать? Записаться на консультацию к специалисту. Если ваш случай не запущен, этот вопрос можно решить за месяц. В более сложных ситуациях понадобится 2-3 месяца, но сделать это надо.

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