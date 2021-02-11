ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Alyona Alyona отдохнула в Египте за 300$ и поделилась впечатлениями: каждый мечтает нажиться

Новина українською → Четверг 11 февраля 2021 11:56
Alyona Alyona отдохнула в Египте за 300$ и поделилась впечатлениями: каждый мечтает нажиться Alyona Alyona отдохнула в Египте (фото: facebook.com alyonaalyona.official)
Автор: Людмила Жукова

Украинская рэперша Alyona Alyona никогда не ездила в отели all inclusive и решила попробовать. Артистка выбрала Египет и отправилась туда со своим другом, заплатив за 5-дневную путевку 300 долларов.

Исполнительница поделилась впечатлениями об отдыхе на своей странице в Instagram.

Артистка сообщила, что отдых в Египте ее разочаровал и она не ожидала такого.

"Нас встретил совершенно грязный аэропорт с совершенно неприветливыми людьми. Трансфер в отель. Администрация, которая относится к тебе хамски. Каждый просто мечтает на тебе нажиться. Все с виду хорошие, но если присмотреться, то понимаешь, что тебе замыливают глаза, чтобы ты не видела реальности. Все постоянно хотят тебе что-то напарить. И злятся, когда слышат слово "нет", - рассказала Alyona Alyona.

Еда на курорте украинке также не принесла удовольствия. По ее словам, она была разнообразной, но чего-то не хватало.

"Не хотелось разъедаться. Хотя и не держали мы себя в руках слишком. Выбор шикарный, гарниров всего 2 - белый рис и жареный картофель.Ну или хлеб, дрожжевой. Еды много, как и выбор, но что-то как-то так не очень все это в комплексе. Рыба через день. Все разбавленное водой и либо супер-сладкое, или никакое. На пляжах вообще просто бургеры и все", - рассказала певица.

Также исполнительница отметила, что бассейны не пахли хлоркой и это очень радовало.

"А еще в номерах нет света на потолке. Только на стенах. Нас грызли комары. И во время дождя вода затекала в номер. Зато от бассейна хлором не несло. Счастье", - резюмировала звезда.

Alyona Alyona отдохнула в Египте за 300$ и поделилась впечатлениями: каждый мечтает нажитьсяAlyona Alyona отдохнула в Египте за 300$ и поделилась впечатлениями: каждый мечтает нажитьсяAlyona Alyona отдохнула в Египте за 300$ и поделилась впечатлениями: каждый мечтает нажитьсяAlyona Alyona отдохнула в Египте (фото: facebook.com alyonaalyona.official)

Как мы ранее писали, Alyona Alyona призналась, почему не может похудеть.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Стиль жизни Alyona Alyona
Скандалы недели
Скандалы недели
Голос країни: интриги шоу
Голос країни: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Врач назвал возможную даты третьей волны COVID-19
Врач назвал возможную даты третьей волны COVID-19