Alyona Alyona полностью разделась для нового фото

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona (Алена Савраненко) полностью обнажилась для нового "патриотического" фото. Звезда продемонстрировала свою фигуру, которой не стесняется, и все время призывает украинок любить себя такими, какими их создала природа.

Рэперша решила скопировать образ американской знаменитости - актрисы и певицы Лиззо, которая также славится своими плюс-сайз размерами. Звезда некоторое время назад сделала голую фотосессию, прикрывшись флагом США.

Alyona Alyona скопировала позу американки, укутавшись в украинский сине-желтый флаг.

"Когда начинают измерять объемы патриотизма - я слышу шум. А как вы считаете, что делает украинца патриотом?" - задалась вопросом Алена.

Alyona Alyona разделась для патриотического фото (nstagram.com/alyona.alyona.official)

Интересно, что ее подписчики разделились на два лагеря: одни восхищаются смелостью и открытостью артистки, а другие - возмущены подобной провокацией, а тем более - с государственным символом. Вот что пишут в комментариях: