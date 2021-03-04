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Alyosha впервые после родов показала подросшую дочь: уже играет с мальчиками

Новина українською → Четверг 04 марта 2021 12:50
Alyosha впервые после родов показала подросшую дочь: уже играет с мальчиками Alyosha впервые показала на фото подросшую дочь (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Украинская певица Alyosha впервые после рождения дочери показала, как сильно подросла малышка. Девочке 14 февраля исполнилось полгода, и она развивается согласно своему возрасту - самостоятельно сидит и интересуется всем, что вокруг.

Милым фото с малышкой артистка поделилась на своей странице в Instagram.

"Маричка очень активно познает мир и самое главное, чтобы ее ничего не отвлекало. Уже юла такая... Уже играет с мальчиками. И лего дайте, и посадите туда и сюда, и ползать хочется. Куча мальчиковых игрушек и все Марички", - рассказывает артистка.

Маричка родилась 14 августа 2020-го и у нее есть два старших брата-защитника. Судя по словам звездной мамы, девочки еще задаст старшеньким жару.

Alyosha показала на фото маленькую дочь Марию

Певица крайне редко делится фото малышки - разве после родов и на прогулке можно было увидеть пару кадров. А лицо Марички она пока не показывает общественности.

Alyosha (настоящее имя Елена) сейчас 34 года, она замужем за фронтменом группы "Антитела" Тарасом Тополей. Пик славы артистки пришелся на 2010-е годы. Она была участницей Евровидения-2010, где с песней Sweet People заняла 10-е место. Одной из самых известных песен артистки является "Феромоны Любви".

В августе 2013 года Alyosha вышла замуж за Тараса Тополю. У них трое детей: Роман (2013), Марк (2015), Мария (2020).

Alyosha впервые после родов показала подросшую дочь: уже играет с мальчиками

Alyosha и Тарас Тополя на отдыхе с детьми (фото: instagram.com/alyoshasinger)

Ранее мы писали, что певица рассказала, как управляется с маленькой дочерью, и сравнила этот опыт с тем, как растила сыновей.

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