Alyosha впервые после родов показала подросшую дочь: уже играет с мальчиками

Украинская певица Alyosha впервые после рождения дочери показала, как сильно подросла малышка. Девочке 14 февраля исполнилось полгода, и она развивается согласно своему возрасту - самостоятельно сидит и интересуется всем, что вокруг.

Милым фото с малышкой артистка поделилась на своей странице в Instagram.

"Маричка очень активно познает мир и самое главное, чтобы ее ничего не отвлекало. Уже юла такая... Уже играет с мальчиками. И лего дайте, и посадите туда и сюда, и ползать хочется. Куча мальчиковых игрушек и все Марички", - рассказывает артистка.

Маричка родилась 14 августа 2020-го и у нее есть два старших брата-защитника. Судя по словам звездной мамы, девочки еще задаст старшеньким жару.

Alyosha показала на фото маленькую дочь Марию

Певица крайне редко делится фото малышки - разве после родов и на прогулке можно было увидеть пару кадров. А лицо Марички она пока не показывает общественности.

Alyosha (настоящее имя Елена) сейчас 34 года, она замужем за фронтменом группы "Антитела" Тарасом Тополей. Пик славы артистки пришелся на 2010-е годы. Она была участницей Евровидения-2010, где с песней Sweet People заняла 10-е место. Одной из самых известных песен артистки является "Феромоны Любви".

В августе 2013 года Alyosha вышла замуж за Тараса Тополю. У них трое детей: Роман (2013), Марк (2015), Мария (2020).

Alyosha и Тарас Тополя на отдыхе с детьми (фото: instagram.com/alyoshasinger)