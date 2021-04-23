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Ани Лорак сообщила о жуткой семейной трагедии

Новина українською → Пятница 23 апреля 2021 16:02
Ани Лорак сообщила о жуткой семейной трагедии Фото: Ани Лорак сообщила о смерти брата (facebook.com.AniLorak)
Автор: Людмила Жукова

Украинская певица Ани Лорак, которая теперь живет в России, рассказала о жуткой трагедии в семье, которую она пережила в 9-летнем возрасте. Как оказалось, тогда у нее умер родной брат.

Об этом звезда рассказала в российской передаче "Судьба человека".

Брат Каролины Сергей пошел на службу в Афганистан. Вся семья была в шоке от его решения.

"Когда мне было 9 лет, когда он сказал, что пойдет в Афганистан добровольцем, мы думали, что он шутит", - вспомнила события того времени певица.

Лорак вспомнила ужасный момент похорон брата - его опустили в гробу в землю, она была ребенком, но очень драматично это восприняла.

"У меня была с ним действительно связь. Я не могла представить, что это когда-то случится. Это было невозможно. И я бросилась к нему, в могилу. Помню, что меня достали, сделали укол и я поехала в какой-то машине… Думаю, что до сих пор он со мной. Ночью, когда я уснула, то увидела сон. Брат сказал, что он не умер, что он всегда будет со мной… Все сложные моменты он со мной, он дает мне силы", - со слезами рассказала звезда.

Певица сообщила, что решила прожить одну жизнь за две — за себя и за брата, и что будет самой счастливой. Такой, каким хотел быть и Сергей.

Как мы ранее сообщали, Выяснилась неожиданная причина примирения Ани Лорак и ее бывшего мужа Мурата.

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