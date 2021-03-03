Анна Седокова поздравила "с наступающим" давно небритыми подмышками (фото)
Бывшая участница культовой поп-группы "ВИА Гра" 38-летняя Анна Седокова показала на свежих фото в соцсетях небритые подмышки.
Такой шок-снимок звезда опубликовала в своих Instagram-stories.
Скандальная артистка таким образом решила поздравить женщин с наступающим Международным женским днем 8 марта.
"Девочки, с наступающим!" - подписала кадры певица.
Эпатажный образ она дополнила кружевным боди темно-синего цвета.
Отметим, что растительность, вероятно всего, ненастоящая. И таким образом артистка решила подшутить над поклонниками.
Анна Седокова показала небритые подмышки (скрин: instagram.com/annasedokova)
Отметим, что в "сторис" нет опции комментариев, поэтому сложно сказать, как на такой бодипозитив отреагировали поклонники.
Напомним, что в сентябре 2020-го Анна Седокова вышла замуж за своего возлюбленного - латвийского баскетболиста московских "Химок" Яниса Тимму. Спортсмен младше своей супруги на 9 лет. Анна воспитывает троих детей от предыдущих отношений.
Они встречались до этого более года. Их отношения начались со скандала - поговаривали, что Анна увела Яниса у жены и маленького сына.
Ранее мы писали, что Анна стала жертвой хейтеров, которые буквально довели ее до истерики.