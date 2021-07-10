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Атмосферный фронт затянет в Украину грозовые дожди: где будет заливать

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Суббота 10 июля 2021 07:00
Атмосферный фронт затянет в Украину грозовые дожди: где будет заливать Фото: погода в Украине принесет дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Погода в Украине в субботу, 10 июля, сохранится жаркой, при этом некоторые регионы окажутся под влиянием фронтальной системы циклона Arno, что приведет к осадкам в виде грозовых дождей.

Об этом говорится в прогнозе синоптиков Укргидрометцентра.

Высокая температура воздуха - от +30 градусов и выше - ожидается практически во всех областях.

Метеорологи отмечают также, что из-за жары в ближайшие дни будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности: в частности, в западных и северных регионах, а также в Винницкой, Полтавской и Харьковской областях.

На большей части территории Украины 10 июля осадки не предвидятся.

При этом ввиду близости атмосферного фронта кратковременные грозовые дожди ожидаются в западных регионах, а к вечеру и ближе к ночи - местами и в южных.

В то же время на температурный фон осадки существенно не повлияют - будет довольно жарко.

Температура воздуха в среднем по стране в дневное время прогнозируется в пределах +30... +33 градусов.

Атмосферный фронт затянет в Украину грозовые дожди: где будет заливать

Карта погоды в Украине 10 июля (фото: meteo.gov.ua)

Отметим также, что в ближайшие дни ореол осадков начнет расширяться, и постепенно сместится на восток. Так, 11 июля грозы с дождями ожидаются также в южных областях и местами в восточных, а уже 12-го зальет большую часть Украины (сухо ожидается только в западных областях кроме Закарпатья, а также в Донецкой, Луганской и Харьковской областях).

Ранее сообщалось, что синоптики дали прогноз на следующую неделю, и назвали дату нового похолодания.

Напомним также, что перед этим синоптики сделали предупреждение о погоде до конца июля.

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