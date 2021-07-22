Больше зелени, меньше фруктов: нутрициолог рассказала, как питаться при отеках
Вопрос, какие продукты вызывают отеки - и от чего отказаться в питании, чтобы эту проблему решить, волнует многих, особенно летом.
Нутрициолог Катерина Лях рассказала в своем блоге в Instagram об основных особенностях питания при уже возникших отеках.
Правила питания при отеках
1. Убираем сахар, глютен и молочные продукты.
Да, да, здесь ничего нового, все - как обычно. Сахар, глютен и молочка больше всего способствуют появлению отеков. Когда я говорю "сахар", я имею ввиду весь сахар, и явный, и скрытый, в том числе, добавленный в овощи, консервы и прочее. А также тростниковый сахар и кокосовый.
Меняем питание - получаем результат (фото: pexels.com)
2. Сокращаем углеводы.
Здесь речь именно о простых (быстрых) углеводах. Избыток углеводов - равно отеки. Первое, что снижается на низкоуглеводном питании, - это отеки.
Но не все так просто, бывают и нюансы, все зависит от причин этих отеков, конечно.
3. Аккуратно с солью.
Здесь я бы сказала, что просто нужно выбирать качественную соль, нерафинированную. Обычную, поваренную, - в мусор.
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Чем больше зелени - тем лучше (фото: pexels.com)
4. Убираем всю мусорную еду: сосиски, полуфабрикаты и прочее.
5. Употребляем зелень, много зелени.
6. Не увлекаемся фруктами, а вот ягоды - неплохо.
7. Ошибка при отеках - перестать пить воду! Воду пить надо, часто отеки как раз появляются в случае обезвоживания.
8. Убираем кофе, хотя бы на время, и смотрим, как повляило это на проблему.
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