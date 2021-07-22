ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Больше зелени, меньше фруктов: нутрициолог рассказала, как питаться при отеках

Новина українською →
Четверг 22 июля 2021 09:01
Больше зелени, меньше фруктов: нутрициолог рассказала, как питаться при отеках А что там с пюрешкой и котлетой? (фото: pexels.com)
Автор: Татьяна Турчаникова

Вопрос, какие продукты вызывают отеки - и от чего отказаться в питании, чтобы эту проблему решить, волнует многих, особенно летом.

Нутрициолог Катерина Лях рассказала в своем блоге в Instagram об основных особенностях питания при уже возникших отеках.

Правила питания при отеках

1. Убираем сахар, глютен и молочные продукты.

Да, да, здесь ничего нового, все - как обычно. Сахар, глютен и молочка больше всего способствуют появлению отеков. Когда я говорю "сахар", я имею ввиду весь сахар, и явный, и скрытый, в том числе, добавленный в овощи, консервы и прочее. А также тростниковый сахар и кокосовый.

Больше зелени, меньше фруктов: нутрициолог рассказала, как питаться при отекахМеняем питание - получаем результат (фото: pexels.com)

2. Сокращаем углеводы.

Здесь речь именно о простых (быстрых) углеводах. Избыток углеводов - равно отеки. Первое, что снижается на низкоуглеводном питании, - это отеки.

Но не все так просто, бывают и нюансы, все зависит от причин этих отеков, конечно.

3. Аккуратно с солью.

Здесь я бы сказала, что просто нужно выбирать качественную соль, нерафинированную. Обычную, поваренную, - в мусор.

Чтобы не поднялся холестерин: врач рассказала, как часто можно есть яйца

Больше зелени, меньше фруктов: нутрициолог рассказала, как питаться при отеках

Чем больше зелени - тем лучше (фото: pexels.com)

4. Убираем всю мусорную еду: сосиски, полуфабрикаты и прочее.

5. Употребляем зелень, много зелени.

6. Не увлекаемся фруктами, а вот ягоды - неплохо.

7. Ошибка при отеках - перестать пить воду! Воду пить надо, часто отеки как раз появляются в случае обезвоживания.

8. Убираем кофе, хотя бы на время, и смотрим, как повляило это на проблему.

Раньше врач рассказала о симптомах обезвоживания организма, которые не сразу можно заметить.

Читайте LITE в Google News
питание здоровье здоровое питание
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Украину охватит холодными проливными дождями: какие области подтопит
Украину охватит холодными проливными дождями: какие области подтопит