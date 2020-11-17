Не бойтесь говорить о чувствах: знаки Зодиака, которым повезет в любви с 16 по 22 ноября

Астрологи назвали знаки Зодиака, которым звезды сулят удачу в любви в ближайшую неделю

Гороскоп на неделю с 16 по 22 ноября гласит о том, что для большинства представителей зодиакального созвездия неделя будет насыщенной и напряженной. Возможны приятные сюрпризы, неожиданные встречи и события.

Астрологи назвали знаки Зодиака, у которых с 16 по 22 ноября на первый план выйдет сфера любви и отношений и звезды обещают невероятное везение и удачу. Об этом пишет SlovoFraza.

Овен

Если вы будете вести себя разумно и сможете распознать все ошибки, то преодолеть любой конфликт для вас будет очень легко. Делайте первый шаг к примирению и получите свою награду. На выходных постарайтесь с партнером расслабиться и провести вместе время – это зарядит вас энергией и чувствами. Одиноким Овном улыбнется удача в виде неожиданного знакомства.

Рак

Ваши отношения с партнером перейдут на новый уровень и у вас получится сблизиться намного сильнее. Совместное времяпровождение и выражение своих чувств поможет освежить ваши отношения. Одинокие Раки могут смело брать все в свои руки и не ждать подарков от судьбы – первый шаг в новых отношениях или признание в чувствах гарантируют успех.

Лев

Ваша страсть и искренность зажжет ту искру, из которой разгорится пламя. Не стоит тратить время на выяснение отношений, наслаждайтесь тем, что у вас есть сейчас, ведь вы именно с тем человеком, которого любите и это взаимно. Одиноким Львам не стоит сидеть на месте и отказываться от новых знакомств – возможно вы будете очень приятно удивлены.

Стрелец

Вам придется принять более ответственную позицию в ваших личных отношениях и решиться на откровенный разговор с близким человеком. Важно прояснить, куда вы вместе двигаетесь и устраивает ли это обоих участников. Обсудите то, что нужно изменить и продолжайте улучшать то, что между вами уже есть. Одиноким Стрельцам астрологи рекомендуют сделать шаг навстречу человеку, который уже давно занимает ваши мысли.

Рыбы

Вам придется стать более открытыми в общении с партнером и только это поможет вам сблизиться и решить все накопившиеся проблемы. Спланируйте романтический отдых, небольшую поездку – это позволит расслабиться и отдохнуть от суровой реальности. Одиноким Рыбам стоит наслаждаться своей свободой – ваша любовь вас найдет самостоятельно, когда вы не будете этого ожидать.

Напомним, ранее мы писали о том, что астрологи назвали знаки Зодиака, которым грозят неприятности в конце ноября.

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