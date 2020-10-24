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Будет еще теплее, но с нюансами: синоптики уточнили прогноз на воскресенье

Новина українською → Суббота 24 октября 2020 20:15
Будет еще теплее, но с нюансами: синоптики уточнили прогноз на воскресенье Погода в Украине 25 октября (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Анна Киселева

Синоптики прогнозируют осадки в некоторых западных регионах

Погода в Украине в день местных выборов 25 октября будет преимущественно солнечной и теплой. В среднем по стране ожидается +14… +16 градусов. Ранее синоптики прогнозировали более холодную погоду на этот день. Также специалисты уточнили, что от дождей пострадает на одну область больше. Детальный свежий прогноз опубликовали синоптики Укргидрометцентра.

Сообщается, что небо над Украиной в последнее воскресенье октября будет солнечным с переменной облачностью. Осадки ожидаются только в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

Также синоптики рассказали, какой будет температура в течение дня. Специалисты изменили прогноз в пользу более высоких показателей температуры. Так, украинцев ожидает в воскресенье от +14 до +16 градусов тепла в среднем. В западных регионах – на один-два градуса меньше. Только в Киевской, Львовской и Ивано-Франковской областях температура опустится до +12… +14 градусов. На юго-востоке и в приморских областях погода будет выше +15… +19 градусов. На Крымском полуострове ожидаются максимальные по стране +22 градусов в течение дня.

Ночью минимальные показатели ожидаются в западных областях, где градусники покажут +6…+8 градусов. На остальных территориях - +9….+11 градусов, за исключением Крыма, где термометры опустятся до +10… +12 градусов в темное время суток.

Также 25 октября будет сохраняться чрезвычайно высокий уровень пожарной опасности на востоке страны и в Одесской области.

Будет еще теплее, но с нюансами: синоптики уточнили прогноз на воскресенье

Погода в Украине 25 октября по областям (скриншот: meteo.gov.ua)

Ранее синоптики также рассказали, какая зима будет в Киеве. Специалисты дали необычный прогноз.

Отметим, что метеозависимым людям стоит быть осторожнее, так на Землю нагрянет магнитная буря, пик которой придется на день местных выборов, 25 октября.

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