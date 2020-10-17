Будет много конфликтов: женский гороскоп на неделю с 19 по 25 октября

Астрологи составили гороскоп для женщин всех знаков Зодиака с 19 по 25 октября

Гороскоп для женщин всех знаков Зодиака на следующую неделю с 19 по 25 октября расскажет о тех испытаниях, которые придется пройти представительницам прекрасного пола. Астрологи говорят, что неделю будет непростой и нас ждут вызовы, сложности, испытания. Но и хорошее тоже будет, и будет его много.

Предлагаем вам ознакомиться с перспективами, надеждами и предупреждениями на следующую неделю от астрологов. Они дали ценный совет каждой представительнице зодиакального созвездия, как с легкостью прожить этот период, не наделать глупостей и выйти победительницей. Об этом пишет amurmedia.

Женщина-Овен

В начале недели вы сможете проявить себя с наилучшей стороны, а еще вы станете магнитом для финансовых вливаний. Но помните: звезды благоволят только тем, кто путь к счастью строит честно. А вот со среды могут возникать недопонимания в семье. И вам предстоит искать компромиссы, чтобы вернуть гармонию в семью.

Женщина-Телец

На неделе с 19 по 25 октября вы сможете уделить внимание не только работе, но и родным людям. Укрепляйте семейные узы, ведь эти люди именно те, кто придет к вам в трудную минуту. Мыслите позитивно, договаривайтесь, ищите точки соприкосновения. Ваша воля к победе сможет защитить вас от трудностей и вы с легкостью примете самые трудные задачи.

Женщина-Близнецы

Близнецам в начале недели стоит обратить внимание на незавершенные дела. Звезды и планеты будут диктовать свои правила, и женщинам этого Знака предстоит вплотную заняться завершением текущей работы. Вторая половина недели будет более спокойной, а значит, будет время на любимые увлечения. Астрологи рекомендуют дамам-Близнецам развивать врожденные таланты, благодаря которым будет проще добиваться новых успехов в делах и личной жизни.

Женщина-Рак

Обратите в течение следующей недели внимание на себя и на свои потребности. Энергетика периода будет очень позитивной. Занимайтесь всем, что доставляет удовольствие, помогает развиваться. Найдите новое хобби, уделите внимание спорту, обучению. Любые дела в период с 19 по 25 октября будут вам под силу, если верить в себя и не поддаваться на уговоры со стороны.

Женщина-Лев

Начиная с понедельника женщинам-Львам стоит привести чувства в порядок, иначе можете пострадать из-за своего упрямства и неразберихи в голове. Умение находить компромиссные решения и вовремя останавливаться уберегут от оплошностей и конфликтов, как в деловой среде, так и с близкими людьми. Слушайте внутренний голос и хорошенько обдумывайте каждое свое решение.

Женщина-Дева

У Дев появится отличный шанс пересмотреть планы и отказаться от всего, что устарело и отжило свое. Успех дам этого Знака будет в их руках, поэтому нельзя упускать возможности, предоставленные судьбой. Внимание к деталям и внутреннее чутье помогут выбрать верное направление, а также привлечь в свою жизнь все самое важное: счастье, любовь и гармонию.

Женщина-Весы

Весам стоит переключиться с работы на создание уюта и комфорта в доме. Обустройство семейного гнездышка поможет влюбленным Весам обрести гармонию в отношениях, а одиноким - привлечь долгожданную любовь. В начале недели вам стоит уделить внимание вопросам, связанным с финансами: энергетика звезд и планет будет благосклонной для привлечения прибыли.

Женщина-Скорпион

Скорпионам на этой неделе добиться новых свершений поможет внутреннее чутье. Внимание к незначительным деталям поможет не ошибиться при выборе направления, а также избежать ненужных конфликтов. Привлечь любовь одинокие Скорпионы смогут, если перестанут зацикливаться на мысли об одиночестве, отпустят ситуацию и перестанут искать в себе изъяны.

Женщина-Стрелец

Энергетика звезд и планет на этой неделе будет в некотором диссонансе, и из-за этого дамы-Стрельцы могут чувствовать отток энергии и нервозность. Такое положение дел может стать причиной нежелательных конфликтов и снижения работоспособности, а значит, нужно восполнять запас сил и привлекать в жизнь позитивные мысли. Оптимистичный настрой спасет от неприятных ситуаций и поможет с легкостью преодолевать временные трудности.

Женщина-Козерог

На этой неделе Козероги могут рассчитывать на всестороннюю поддержку и помощь планет. Не упустите шанс, ведь такой выпадет нескоро. У вас есть возможность преуспеть и осуществить давно задуманное. Женщины-Козероги смогут выбрать верное направление и с легкостью прийти к желанной цели. Прислушивайтесь к своему внутреннему голосу и интуиции.

Женщина-Водолей

На этой неделе вы встряхнетесь и раскроете в себе дремлющие таланты. Вы будете активны и без труда покорите новые вершины. Кроме того, вы не будете обделены вниманием со стороны окружающих. Это даст вам возможность использовать связи в деловой сфере и флиртовать с интересующими вас людьми. Ваша чувственность и самооценка будут на высоком уровне.

Женщина-Рыбы

Рыбам астрологи советуют заняться саморазвитием. Это поможет вам повысить самооценку, добиться многих успехов в деловой сфере. Если начало недели как нельзя лучше подойдет для работы, то ее окончание посвятите романтике. Не отказывайтесь от свиданий, есть шанс найти вторую половинку. А Рыбы в отношениях научатся лучше понимать своих партнеров.

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