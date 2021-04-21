Будете здоровы через день: рецепт чудо-сока от простуды и гриппа

Лекарства от простуды помогают далеко не всегда, а вот натуральне средства, в которые не все верят, работают уже на следующий день после приема.

Йенсен призналась, что сама крайне редко болеет постудными заболеваниями.

"Максимум - 1-2 раза в год, и обычно мне удается обойтись без приема лекарств. Последний раз я всерьез заболела в начале этого года, сын притащил из школы какой-то вирус. Все проверенные средства, увы, никак не облегчали моего состояния", - написала Катерина.

Натуальные средства помогают при простудах (фото: pexels.com)

Уже когда от безысходности рука потянулась к парацетамолу, вдруг очень захотелось сделать сок, рассказала Катерина.

"Я достала соковыжималку и сделала сок из того, чего требовало измученное тело. И, о чудо! Уже через 15 минут этот напиток позволил мне почувствовать себя гораздо лучше. А через день его приема я была абсолютно здорова. Вот такой чудо-сок получилось изобрести, благодаря моей простуде", - призналась Йенсен.⠀

Рецепт сока от простуды и гриппа

Ингредиенты:⠀

1 грейпфрут

1 лайм

1,5 апельсина

1 большая свекла

2 ст. л. льняного масла

3-6 см корня имбиря (зависит от того, как давно вы с ним дружите: вкусовые рецепторы привыкают к имбирю, бывалые ЗОЖники могут есть больше).

! Но есть пара важных замечаний:

- Не пейте этот сок натощак: в нем много кислоты. Лучше что-то съесть прямо перед его употреблением. Причем, это что-то должно быть с жирами. Например, каша с растительным маслом.

- Если нет соковыжималки, то из всех ингредиентов можно сделать смузи. Но сок действует быстрее и эффективнее, потому что вы получаете вещества в высокой концентрации почти сразу, а из смузи они будут поступать дольше и постепенно.

- Если у вас язва желудка (в активной стадии), то такой сок можно пить не более 200 мл за раз.