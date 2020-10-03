Будьте осторожны и осмотрительны: женский гороскоп с 5 по 11 октября

Гороскоп на октябрь говорит о том, что второй осенний месяц станет сложным и насыщенным периодом для всех представителей зодиакального созвездия. Возможны кардинальные изменения жизни, резкие смены планов, неожиданные встречи и возобновление старых связей.

Астрологи рассказали, что ждет всех женщин по знаку Зодиака в ближайшую неделю, с 5 по 11 октября. Об этом пишет издание SlovoFraza.

Женщина-Овен

Будьте внимательными со своими собеседниками, так как слова могут сыграть на этой неделе злую шутку, одно неудачное замечание может вызвать серьезный конфликт и негатив. Уделите больше времени финансам и карьере, прислушайтесь к своей интуиции, и вы не упустите свой шанс и новые возможности в развитии и денежных поступлениях.

Женщина-Телец

Если вы хотите кардинально изменить свою жизнь, то приложите к этому усилия. На этой неделе Тельцов будут поддерживать Венера и Плутон, а это значит, что под силу будут даже самые сложные задания. Стоит пересмотреть свое отношение к жизни и изменить линию поведения. Откажитесь от пошагового достижения цели, будьте решительны, делайте те шаги, которые кажутся страшными и трудными. Только от вас зависит сейчас, сдвинется ли ситуация с мертвой точки.

Женщина-Близнецы

Неделя будет гармоничной и провести ее нужно с пользой и в свое удовольствие. Для этого достаточно слушать подсказки интуиции и не сопротивляться событиям, которые будут происходить. Очень важны будут вежливость, доброта и эмпатия. В важных делах стоит снизить градус напряжения и заняться творчеством. Подарите себе приятный вечер, который даст силы и позитивные эмоции.

Женщина-Рак

Астрологи рекомендуют в ближайшее время уделить время спорту и своему здоровью. Найдите время хотя бы для пеших прогулок и уходу за собственной внешностью – это избавит от осенней хандры. Не вмешивайтесь в частную жизнь других людей, даже если вам кажется, что у вас благие намерения – все равно это ничем хорошим не закончится. Вы нанесете вред и себе, и другим людям.

Женщина-Лев

Перед вами откроются новые направления и возможны сложности с выбором. Не исключены сомнения в себе самой, в любимом мужчине, в работе и даже в том, что будет происходить в ближайшие дни. Постарайтесь не горячиться и не спорить, вместо этого спросите себя, чем вызвано ваше упрямство. Любую ситуацию постарайтесь оценивать спокойно и даже временные трудности обернуть себе на пользу.

Женщина-Дева

Вас на этой неделе посетит мощный поток энергии, который будет направлен на сферу личных отношений. Появится возможность разобраться в личных вопросах и при этом не задеть свое собственное самолюбие и других людей. Некоторая корректировка поможет улучшить любовную сферу и общение, вернется интерес, искренность, нежность и страсть. В делах могут быть неудачи, воздержитесь от важных решений, заключения сделок.

Женщина-Весы

Венера будет активно поддерживать Весы на этой неделе и ожидаются вдохновение и даже моменты гениальности. Появится желание поделиться внутренней силой со всеми, кто окажется рядом, но не стоит огорчаться, если кому-то это будет не по нраву. Обострится взаимодействие с другими людьми и станет понятно, кто друг, а с кем давно пора попрощаться. Ищите единомышленников и наблюдайте за теми, кто в вашем близком кругу.

Женщина-Скорпион

Вам захочется спрятаться от реальности, но астрологи не советуют поддаваться этому чувству. Поберегите свои желания и силы и найдите способ их обновить и поддержать. Внутренний процесс поможет разобраться с текущими проблемами. У вас получится взять под контроль ситуацию и не стоит тратить время на меланхолию и сомнения.

Женщина-Стрелец

Излишняя эмоциональность вас отпустит вместе с полосой неудач. У вас запустится новая программа жизни и стоит установить новый способ восприятия – твердо решите, что пришла пора отказаться от чего-то привычного и бесперспективного. Начинайте что-то новое, используйте все доступные и проверенные источники информации. Избегайте упрямства и заносчивости, а пользу принесут задушевные разговоры с близкими.

Женщина-Козерог

Неделя станет периодом избавления от всего устаревшего, ненужного и лишнего. Верните долги, в том числе и кармические, освободите свое личное пространство, наведите порядок. У Козерогов выйдут на поверхность многие глубинные проблемы и это поможет от них избавиться. Не стоит сожалеть о прошлом, отпустите все обиды и это даст шанс наполнить свою жизнь новым и прекрасным.

Женщина-Водолей

Вам предстоят смелые, долгие и счастливые перемены. Ожидается неделя важного роста и стоит составить список планов на осень и поставить новые цели. С 5 по 11 октября Водолеев посетят пессимистические мысли, но нужно найти способы от них избавиться, не стоит себя жалеть и жаловаться на несправедливость жизни. Смело двигайтесь вперед и оставьте прошлое в прошлом.

Женщина-Рыбы

Ближайшая неделя принесет Рыбам немало сюрпризов. Возможны неожиданные звонки, роковые встречи, судьбоносные решения. Волна перемен будет такой сильной, что придется создавать очередь для восприятия. Постарайтесь быть осторожными и сдерживать напор, так как скорость событий может принести и неприятности – за каждую победу придется чем-то расплачиваться. Свобода не в том, чтобы не сдерживать свои желания, а в том, чтобы контролировать себя и свои эмоции.

Напомним, ранее мы писали о том, что астрологи назвали главных везунчиков октября по знаку Зодиака.