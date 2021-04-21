Для быстрого обмена веществ: нутрициолог назвала одно незаменимое средство

Фитотерапия прекрасно усиливает лечебное действие питания. Без знаний по фитотерапии образование комплементарного гормонального терапевта было бы неполным.

Об этом в своем микроблоге Instagram рассказала нутрициолог Катерина Йенсен.

Специалист по функциональному питанию назвала одно растение, которое можно использовать, чтобы поддержать быстрый обмен веществ.

Катерина Йенсен (фото: instagram.com/food4vita)

"Это... ашваганда. Она стимулирует ускорение обмена веществ (а именно - производство гормонов Т4 и Т3).⠀

А также:

снижает повышенное давление

избавляет от болезненных сокращений матки, кишечника и бронхов

имеет противовоспалительный эффект

устраняет учащенное сердцебиение

способствует балансу гормонов стресса

снижает интенсивность панических атак", - рассказала нутрициолог.

Она добавила, что также ашваганда применяется для профилактики раковых заболеваний и даже снижает негативные последствия от химиотерапии.

"В этом случае мы ни в коем случае не применяем ашваганду во время химиотерапии, а только до и через несколько недель после нее", - предупредила Катерина.⠀

Многие путаются, добавила Катерина, как ашваганда действует на кортизол? Снижает его или повышает?

"Ответ прост: так как ашваганда является адаптогеном, то она его... регулирует. То есть, повышает сниженный и снижает повышенный. Тем не менее, по сравнению с той же родиолой розовой, которая тоже способствует регулировке кортизола, ашваганда обладает более стимулирующим действием и ее не следует применять при низких уровнях ТТГ или высоких уровнях Т3", - подытожила Йенсен.