Для быстрого обмена веществ: нутрициолог назвала одно незаменимое средство
Фитотерапия прекрасно усиливает лечебное действие питания. Без знаний по фитотерапии образование комплементарного гормонального терапевта было бы неполным.
Об этом в своем микроблоге Instagram рассказала нутрициолог Катерина Йенсен.
Специалист по функциональному питанию назвала одно растение, которое можно использовать, чтобы поддержать быстрый обмен веществ.
Катерина Йенсен (фото: instagram.com/food4vita)
"Это... ашваганда. Она стимулирует ускорение обмена веществ (а именно - производство гормонов Т4 и Т3).⠀
А также:
- снижает повышенное давление
- избавляет от болезненных сокращений матки, кишечника и бронхов
- имеет противовоспалительный эффект
- устраняет учащенное сердцебиение
- способствует балансу гормонов стресса
- снижает интенсивность панических атак", - рассказала нутрициолог.
Она добавила, что также ашваганда применяется для профилактики раковых заболеваний и даже снижает негативные последствия от химиотерапии.
"В этом случае мы ни в коем случае не применяем ашваганду во время химиотерапии, а только до и через несколько недель после нее", - предупредила Катерина.⠀
Многие путаются, добавила Катерина, как ашваганда действует на кортизол? Снижает его или повышает?
"Ответ прост: так как ашваганда является адаптогеном, то она его... регулирует. То есть, повышает сниженный и снижает повышенный. Тем не менее, по сравнению с той же родиолой розовой, которая тоже способствует регулировке кортизола, ашваганда обладает более стимулирующим действием и ее не следует применять при низких уровнях ТТГ или высоких уровнях Т3", - подытожила Йенсен.
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