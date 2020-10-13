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На части Украины будет свирепствовать шторм: синоптики сделали предупреждение

Новина українською → Вторник 13 октября 2020 06:30
На части Украины будет свирепствовать шторм: синоптики сделали предупреждение Погода в Украине (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине будет опасной в некоторых областях 13 октября

Погода в Украине преподнесет неприятный сюрприз жителям западных областей 13 октября, а вот на Юге и Востоке ожидается наоборот очень чудесный октябрьский день с температурным рекордом в +24 градуса.

Так, согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, вторник выдастся непростым для Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областей. Здесь ожидаются мощнейшие ливни. В Хмельницкой и Тернопольской области также сильный дождь. Осадки менее сильные доберутся и до Волыни, Ровенской, Винницкой, Одесской и Николаевской областей.

Кроме того сегодня в стране сильный ветер, а на Западе - до штормовых значений.

Что касается температуры, то на Юге и Востоке она будет аномально высокой - от +21 до +24 градусов. На Севере и в Центре +18+22, а на Западе +15+20 градусов.

В Киеве сегодня тепло +20+22, ветрено, но осадки до столицы не доберутся.

На части Украины будет свирепствовать шторм: синоптики сделали предупреждение

Погода в Украине 13 октября (скрин: meteo.gov.ua)

Ранее Наталка Диденко также писала, что завтрашний день в Украине будет самым теплым во всей Европе, но с ливнями и штормовым ветром на Западе.

Ранее синоптики также рассказали про аномальную погоду в октябре. Сотрудники Укргидрометцентра поделились с нами свежим долгосрочным прогнозом.

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