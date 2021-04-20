У Данилко раскрыли карты о "страшной болезни" артиста: ребята, вы что?

У Андрея Данилко серьезные проблемы со здоровьем . Такие печальные новости появились в последнее время в ряде СМИ. Эти слухи подогрел своими заявлениями продюсер Юрий Никитин, который и сказал, мол, Данилко нуждается в серьезных врачах.

Менеджмент артиста прокомментировал такие заявления на официальной странице Данилко в Instagram.

"Ребята, вы что, с ума посходили? Андрей Данилко поправляет свои проблемы со сном. Налаживает циркадные ритмы. Все остальное – норм. Менеджмент Андрея Данилко", - написали в публикации в соцсети.

Отметим, что после появления в сети новости о якобы болезни Данилко, фанаты не на шутку распереживались. Они очень обеспокоены состоянием здоровья любимой Верки Сердючки.

В комментариях поклонники очень обрадовались, что сейчас информация не подтвердилась.

Не читайте на завтрак московских газет и журналов.

Так московская пресса пишет - стар хит - статья, что Данилко неизлечимо болен. Конечно мы переживаем за Андрея !!! Любим его ! Здоровья ему!!!

Андрей Михалыч Сердючка самый живучий...в нем столько позитивной энергии, что он сам об этом не подозревает.

Здоровья любимому артисту!

Наладив режим дня, согласно циркадным ритмам, можно вылечить большинство болезней.

Что будет с Веркой Сердючкой?

Отметим, что уже совсем скоро VERKA SERDUCHKA планирует отпраздновать 30-летие своей творческой деятельности.

"Мы готовим новый клип, новый трек и за ним ряд очень серьезных проектов, о которых я просто не могу говорить. Но сегодня год 30-летия VERKA SERDUCHKA. Единственное, что могу сказать, он будет наполнен очень яркими и знаковыми проектами от VERKA SERDUCHKA", - говорил ранее Юрий Никитин.