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У Данилко раскрыли карты о "страшной болезни" артиста: ребята, вы что?

Новина українською → Вторник 20 апреля 2021 08:58
У Данилко раскрыли карты о "страшной болезни" артиста: ребята, вы что? Фото: Андрей Данилко просто налаживает проблемы со сном (УНИАН)
Автор: Людмила Жукова

У Андрея Данилко серьезные проблемы со здоровьем. Такие печальные новости появились в последнее время в ряде СМИ. Эти слухи подогрел своими заявлениями продюсер Юрий Никитин, который и сказал, мол, Данилко нуждается в серьезных врачах.

Менеджмент артиста прокомментировал такие заявления на официальной странице Данилко в Instagram.

"Ребята, вы что, с ума посходили? Андрей Данилко поправляет свои проблемы со сном. Налаживает циркадные ритмы. Все остальное – норм. Менеджмент Андрея Данилко", - написали в публикации в соцсети.

Отметим, что после появления в сети новости о якобы болезни Данилко, фанаты не на шутку распереживались. Они очень обеспокоены состоянием здоровья любимой Верки Сердючки.

В комментариях поклонники очень обрадовались, что сейчас информация не подтвердилась.

  • Не читайте на завтрак московских газет и журналов.
  • Так московская пресса пишет - стар хит - статья, что Данилко неизлечимо болен. Конечно мы переживаем за Андрея !!! Любим его ! Здоровья ему!!!
  • Андрей Михалыч Сердючка самый живучий...в нем столько позитивной энергии, что он сам об этом не подозревает.
  • Здоровья любимому артисту!
  • Наладив режим дня, согласно циркадным ритмам, можно вылечить большинство болезней.

Что будет с Веркой Сердючкой?

Отметим, что уже совсем скоро VERKA SERDUCHKA планирует отпраздновать 30-летие своей творческой деятельности.

"Мы готовим новый клип, новый трек и за ним ряд очень серьезных проектов, о которых я просто не могу говорить. Но сегодня год 30-летия VERKA SERDUCHKA. Единственное, что могу сказать, он будет наполнен очень яркими и знаковыми проектами от VERKA SERDUCHKA", - говорил ранее Юрий Никитин.

Как мы писали ранее, Данилко купил еще одну квартиру на Крещатике, которая обошлась ему в около 350 тыс. долларов.

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