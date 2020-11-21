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День Архангела Михаила 2020: что категорически нельзя делать, важные приметы

Новина українською → Суббота 21 ноября 2020 06:00
День Архангела Михаила 2020: что категорически нельзя делать, важные приметы В народе этот праздник называли Михайлов день (коллаж РБК-Украина)
Автор: Lite

21 ноября православные христиане чтят память архангела Михаила

Какой сегодня праздник. В этот день, 21 ноября верующие почитают в молитвах архангела Михаила, который согласно Писанию, пронзил копьем падшего ангела, сатану. Михаил также дал Моисею священную скрижаль, чтобы он вел еврейский народ.

Празднование Михайлова дня связано с чудом, которое произошло в IV веке. Был храм, который построили во имя Архистратига Михаила в благодарность за исцеление немой девочки. Вблизи храма протекал целебный источник.

Архангел Михаил пришел во сне к отцу девочки и сказал, что если он хочет, чтобы его дочь смогла говорить, то ей необходимо выпить воды из источника. Девочка выпила воду и обрела дар речи. Родители ребенка в благодарность возвели храм в память об этом чуде.

День Архангела Михаила 2020: что категорически нельзя делать, важные приметыВ этот день почитается архангел Михаил (фото: zn.ua)

Что нужно, а что нельзя делать в этот день

21 ноября люди начинали с утренней службы в церкви, ставили свечку и обращались к Михаилу с просьбой. В этот день также задабривали дворового – младшего брата домового.

В этот день также начинались михайловские праздники – гулянья по случаю окончания всех сельскохозяйственных работ. Этот праздник был гостевым – надо было и самим в гостях побывать, и к себе гостей пригласить и попотчевать.

Наши предки на стол подавали домашнее пиво, пироги из свежей муки, мед. Считалось, что еды должно было вдоволь, чтобы следующий год был удачным и урожайным. Праздник продолжался неделю – до долгого и строгого Филипповского поста, который предварял Рождество.

Также в Михайлов день никому нельзя отказывать в помощи. Утро следует начать с посещения церкви, поставить свечи за здравие родных и отслужить молебен. Если есть возможность, подайте милостыню.

Категорически нельзя в этот день рубить топором, резать ножом, ткать и заниматься любой домашней работой. Также постарайтесь в этот день ни с кем не ругаться и оставаться в хорошем настроении до самого вечера.

Приметы 21 ноября

  • Если с утра появился иней, то зима будет снежной;
  • Если утром наблюдается туман, то будет оттепель;
  • Если день будет ясным, то скоро придут сильные морозы;
  • Если идет мокрый снег, то весна будет дождливой;
  • Если на деревьях осталось мало шишек, но на дубе много желудей, то зима будет теплой.

Как мы ранее писали, синоптики изменили прогноз до конца ноября.

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