День Екатерины: самые красивые поздравления в открытках и СМС

7 декабря православная церковь празднует День великомученицы Екатерины. Екатерину глубоко уважают и православные, и католики, и мусульмане. Эта святая женщина — пример стойкости веры, женской красоты и человеческой и духовной мудрости. В честь этой святой также учредили именины. Так, в этот день Екатерины всегда могут обратиться с молитвой к своей небесной покровительнице, получить ответ и помощь. Как поздравить дорогих Кать с именинами в этот день – читайте ниже.

Именинами считается день, посвященный памяти святого, чьим именем назван человек. По религиозным поверьям, святой, в честь которого нас нарекают, становится нашим покровителем. Он оберегает нас от всевозможных бед и несчастий на протяжении всей нашей жизни. Вот почему этот праздник еще называют днем ангела.

Красивые поздравления с Днем ангела Екатерины

На календаре сегодня

Вновь 7 декабря —

С Днем святой Екатерины

Поздравляю я тебя.



Пусть тебя Екатерина

От напастей защитит,

И в делах твоих поможет,

И врагов угомонит.



Счастья, крепкого здоровья

В этой жизни непростой!

А заступница святая

Будет пусть всегда с тобой.

***

Прими от меня, Екатерина, приветствие,

Пусть сбудутся твои желания.

В жизни желаю радоваться,

И никогда тебе не болеть.

Пусть судьба приветливо удивляет,

Любовь и счастье дарит.

Желаю друзей верных тебе,

Чтобы помогли в беде.

Пусть твой ангел тебя оберегает,

Всякую беду от тебя отгоняет.

***

В день ангела хочу пожелать тебе, Катенька, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал во всех твоих делах — домашних и рабочих, чтобы все твои начинания были воплощены в жизнь, чтобы тебя всегда сопровождали удача, процветание и успех.

***

С Днем святой Екатерины

Поздравляю я тебя

И желаю много счастья

И, конечно же, добра,

И удачи, и терпения,

И здоровье, и везения.

Верить в чудо и любовь,

Быть красивой вновь и вновь!

***

С Праздником святой Екатерины! Света в душе, мирских благ и успехов в добрых делах! Пусть свет озаряет дорогу, усыпанную счастьем и любовью!

***

Желаю в День святой Екатерины тебе огромного счастья, добра в сердце, веры в душе и исполнения всех желаний! Пусть твой ангел-хранитель всегда оберегает тебя и помогает идти правильной дорогой! Пусть каждый миг будет полон любви, позитива и успеха!

***

Нынче День святой Екатерины —

У Катюши нашей именины.

Я тебя, Катюшка, поздравляю,

Счастья и большой любви желаю!



Радостной, задорной оставайся,

Веселее жизни улыбайся,

Близких и родных не забывай,

Позитивно мысли, не скучай!

***

С Днем святой Екатерины!

Пусть от бед она хранит,

Бережет твоих любимых

И тебя от всех обид.



Покровительница знаний

Дарит мудрости запас,

В исполнении желаний

Пусть поможет, сил придаст!

***

С днем ангела тебя я поздравляю.

Больших высот достичь тебе желаю.

Пускай во всем сопутствует удача.

Вскоре появится машина, дача...



Пускай сопутствует во всем успех,

В доме царит счастливый смех.

С днем ангела, Катюшенька, тебя.

С тобой по жизни будет он всегда.



Пускай одним крылом тебя согреет,

Когда взгрустнется, ангел пожалеет.

Другим крылом тебя он защитит,

На путь благой, святой благословит.



Желаю, чтоб всегда тебе везло,

Ты улыбайся всем врагам назло.

Пусть солнце освещает яркий путь,

Желаю в глаза счастью заглянуть.

***

Сегодня твой день ангела, Катюша,

Тебя я поздравляю всей душой!

Пусть над тобой всегда сияет солнце,

Печали пусть уходят стороной!



Великая Небесная защита тебе

Уже с рождения дана: красивой

Будь и мудрой, в дружбе — верной,

В любви — счастливой и не ведай зла!

***

Женская нежность в празднике этом.

С днем Катерины поздравлю с рассветом!

И от души я тебе пожелаю

Женского счастья испить чтоб без края.

Милой, успешной, талантливой быть,

И в красоте целый мир отразить.

Тонкие чувства свои все лелеять,

Быть, словно пава иль белая лебедь.

Трепетно щедрость души охранять,

К людям терпенье свое проявлять!

Ранее мы рассказывали про все выходные и праздники в декабре 2020 и что будут отмечать в Украине.

Как мы писали ранее, Минкульт озвучил новые ограничения на новогодние праздники.