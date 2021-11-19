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День Павла Исповедника: что это за особенная дата, и что сегодня нельзя делать

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Пятница 19 ноября 2021 06:58
День Павла Исповедника: что это за особенная дата, и что сегодня нельзя делать Какой сегодня праздник (Getty Images)
Автор: Styler

19 ноября 2021 года православные христиане чтят память святителя Павла Исповедника, константинопольского архиепископа, который жил в IV веке.

Что нельзя делать в этот день, важные приметы, запреты, традиции и обряды - читайте ниже в нашем материале.

В народе праздник получил название Павел Ледокол, так как в этот день начинала замерзать вода в озерах и реках.

После избрания архиепископом в 337 году Павел столкнулся с многочисленными гонениями из-за нападок приверженцев арианства, несколько раз был изгнан из Константинополя, жил в Риме, был в Сирии и Армении, где принял мученическую смерть. В городе Кукуз в 350 году во время божественной литургии в храм ворвались ариане, схватили Павла и шесть суток морили его голодом, а затем задушили его же святительским омофором.

Наши предки в день Павла Исповедника верили, что можно привлечь удачу и достаток, если соблюдать определенные правила.

Что можно и нельзя делать в этот день

Считалось, что если этот день провести с семьей, то весь год не будет ссор и противоречий между родными.

Обещание, данное на Павла Исповедника, обязательно нужно было воплотить в жизнь и исполнить в этот день, тогда можно заручиться большой удачей.

Если возникала необходимость отправиться в дорогу, то по возможности путешествие переносили на другую дату, так как для путников 19 ноября считали несчастливым днем.

Еще одно правило касалось долгов - если не расплатиться до окончания дня Павла Исповедника, то можно весь год испытывать проблемы с деньгами и вынести достаток из дома.

Главные приметы в день Павла Исповедника:

  • Если 19 ноября начался снегопад, то вся зима будет в сугробах;
  • Если в этот день погода безветренная, то скоро ударят морозы;
  • Сильные холода также предвещало обилие звезд в ночном небе, а когда их не видно, то на следующий день должен пойти снегопад;
  • Если на водоеме образовался гладкий лед 19 ноября, то это сулило богатый урожай.

Именинники этого дня - Нина, Александра. Анатолий, Арсений, Василий, Виктор, Гавриил, Герман, Клавдия, Никита, Николай, Павел, Серафима. Поздравьте их с днем ангела!

Ранее мы писали, как правильно отмечать день рождения и что категорически делать нельзя.

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