День смеха: лучшие первоапрельские шутки и розыгрыши
Сегодня 1 апреля – День смеха, в который принято шутить, разыгрывать своих друзей, знакомых и даже родственников. Также это прекрасный день, чтобы отвлечься от серых будней несмотря на ужесточение локдауна.
Редакция Styler подобрала для вас веселые шутки и розыгрыши. Подробней читайте ниже.
Розыгрыши по СМС
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Внимание! В вашем телефоне обнаружен вирус, который можно устранить, угадав, кто прислал это SMS и отправив ему какой-либо sms прикол. В противном случае ваш телефон умрет от скуки.
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Внимание! Ваш телефон самоуничтожиться через 30 секунд! Быстро бросьте его в урну, унитаз или в того, кого ненавидите больше жизни!!!!
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Марокканские тараканы вымирают! С вашего счёта было снято 10$ на исследовательские работы! Спасибо!
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Ваш счет на звонок в службу "Секс по телефону" составил 1 тысячу гривен. Оплатите срочно, иначе нам придется выслать счет вам на работу.
Розыгрыш друзей по телефону
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Звонишь приятелю и монотонным голосом говоришь:
"Здравствуйте! Вы позвонили в сервисный центр!
Чтобы нажать один, нажмите один.
Чтобы нажать два, нажмите два.
Чтобы нажать три, нажмите три... ", и так далее.
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Можешь позвонить своей подруге и заявить:
- Ага! Я знаю, что у вас наркотики хранятся. Я вас заложу, если вы не принесете 1000 гривень сегодня в 19:30 в (указываете место).
- Но... у нас нет никаких...
- Да ладно вам отмазываться... я вас предупредила!
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Звонок подруге:
- Здравствуйте, вам звонят из телевизионного магазина. Вам телевизор не нужен?
- Нет!
- Ну, тогда мы сейчас приедем.
- Зачем?!
- За телевизором.
Розыгрыши дома
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Попробуйте накрасить мыло бесцветным лаком, дайте ему высохнуть и верните на привычное место в мыльницу. Любой, кто попробует им вымыть руки, будет удивлен.
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Замените колу в бутылке на соевый соус и предложите кому-нибудь утолить жажду. Правда, до розыгрыша обязательно уточните, нет ли у вашей "жертвы" аллергии на сою.
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Для этого розыгрыша понадобятся маленькие пластмассовые пауки, которые можно подложить, как во время обеда возле тарелки, так и на кровати/кресле, пока ваш парень или девушка наслаждаются любимым фильмом.
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Сделайте желе в стаканах с трубочками, и пусть кто-то попробует выпить этот не совсем сок.
Напомним, нардеп оскандалилась перепиской в Раде, что "нужно сваливать из этой страны".
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