День святого Николая: приметы и традиции, что нельзя делать в этот праздник

День святого Николая православные христиане по всему миру отмечают 19 декабря и считают не только большим религиозным, но и одним из самых любимых народных праздников. По традиции принято дарить подарки родным и друзьям, давать милостыню, молиться святому о здоровье и просить об исполнении заветных желаний.

Так, этой ночью дети получают подарки под подушками и в своей обуви, поэтому искренне верят в чудо, совершаемое святым Николаем и учатся быть милосердными. Чудотворец опекает также воинов, моряков, водителей, путешественников, студентов и торговцев.

В День Святого Николая еще со времен Киевской Руси-Украины наши предки чествовали память чудотворца и придерживались определенных правил, чтобы приумножить достаток в доме, защититься от болезней и оградить душу от зла.

Святой Николай Чудотворец (фото: azbyka.ru)

Сам праздник пришел к нам еще в XI веке во времена князя Всеволода Ярославича. В современном мире в англоязычных странах святой отождествляется с Сантой Клаусом, который одаривает детей на Рождество.

Святой Николай Чудотворец - это историческая личность, епископ города Мира в Малой Азии. Священник жил в III веке и своим милосердием заслужил вознаграждение у Бога - дар творить чудеса. Церковь прославляет святого Николая как помощника всем, кто оказался в беде и скорби. В древних рукописях упоминаются случаи, когда при смерти люди после приложения к мощам исцелялись буквально в тот же день.

Николай Чудотворец помогал утопающим, освобождал пленных, спасал от смертной казни невинных, исцелял больных, помогал избавиться бедности и отдавал еду голодным. Как гласят легенды, Николай помог выйти замуж одной бедной девушке, у которой не было приданого - святой подбросил через окно в ее комнату кусок золота.

Традиции и табу в День Святого Николая:

По давней украинской традиции, в День Святого Николая самые почтенные люди в селе собирались вместе и варили пшеничное пиво на праздник. Устраивалась большая вечеря (но с постными блюдами на столе), после которой начинались гуляния. Детям в этот день дарили особое печенье - николайчики.

19 декабря отмечают День святого Николая

Важным правилом считали обязательно раздать долги до конца Дня Николая, а в противном случае можно призвать в дом нужду и безденежье в следующем году.

Верили, что если в этот праздник не позаботиться о бедных или сиротах, то 7 лет будешь терпеть убытки.

Также принято мириться и прощать. Есть даже такая поговорка: "На Николая клич друга, зови и врага, оба будут друзьями".

Главные приметы в День святого Николая:

Если на Святого Николая деревья покрыты инеем, то летом будет хороший урожай;

Если к 19 декабря дороги засыпет снегом - значит зима будет холодной и затяжной;

Если в этот день идет дождь - значит хорошо уродятся озимые;

Сколько снега выпало на зимнего Николая - столько же травы будет на весеннего Николая (22 мая).

Как мы писали ранее, синоптик дала детальный прогноз погоды в Украине на день святого Николая.