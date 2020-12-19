День святого Николая: самые лучшие открытки и поздравления в стихах
День Святого Николая отмечается православными христианами во всем мире 19 декабря и по преданию Николай Чудотворец выступил в роли защитника трех византийцев, которых несправедливо приговорили к смерти. Он родился 15 марта 270 года в семье состоятельных людей из Патары в Ликии, провинции в Малой Азии. Был избран епископом в Мире Ликийской.
Чудотворцем его стали называть после того, как он сделал щедрый подарок одной бедной, но влюбленной паре. Молодая девушка не могла выйти замуж, так как у нее не было приданного. А ночью Николай подбросил в ее дом сверток с деньгами. Кроме того, он много лет помогал тем, кто нуждался в помощи. Он приносил им подарки по ночам и делал их счастливыми.
Традиция дарить подарки детям в этот день появилась в Х веке. Первыми счастливыми обладателями сувениров стали ученики церковно-приходской школы при кафедральном соборе в Кельне.
Красивые поздравления в стихах на Святого Николая
В день святого Николая,
У всех сбываются мечты.
Чего и вам от всей души желаю,
А вдобавок радости и красоты.
С Днем святого Николая
От всего сердца поздравляю!
Пожелать хочу удачи,
И большой любви на сдачу.
Под подушку заглянешь –
Там подарочек найдешь,
Пусть тебе от святого Николая
Благодать придет большая!
С праздником Николая Чудотворца! Пусть в вашем доме царит мир, порядок и уют. Здоровья и благополучия всей семье. Пусть Господь охраняет от всего дурного, но подарит радость и любовь!
Пусть Святой Николай охраняет твой путь,
Пусть убирает с него все преграды
Верю, он сможет домой всех вернуть!
Тебе там будут несказанно рады.
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