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День святой мученицы Екатерины: что нельзя и можно делать в эту дату, приметы

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Вторник 07 декабря 2021 05:44
День святой мученицы Екатерины: что нельзя и можно делать в эту дату, приметы Какой сегодня праздник (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

7 декабря православные верующие чтут память великомученицы Екатерины Александрийской.

Что нельзя делать в этот день, важные приметы, запреты, традиции и обряды - читайте ниже в нашем материале.

Наши предки особо почитали святую Екатерину, поскольку она считалась покровительницей брака и невест, а также помощницей рожениц и беременных.

Екатерина жила в Александрии в третьем столетии. Девушка была красива, воспитана, и умна, но вместо замужества выбрала служение богу. Она отказала императору, поскольку была "невестой Христа".

Однажды в Александрии отмечался языческий праздник, на него также пришла и Екатерина. Но вместо празднования все, кто там был, были обвинены в идолопоклонничестве. Екатерину арестовали и отправили в заточение, где она перенесла все мучения. После этого мученицу казнили.

С давних времен на праздник Екатерины девушки собирались на посиделки и начинали гадать, чтобы узнать, кто первой выйдет замуж. Также люди устраивали гулянья и катались на санях.

Святую Екатерину считали покровительницей брака и замужества, а также помощницей беременных и рожениц. В ночь на Екатерину девушки, мечтающие о замужестве, гадали на суженых - например, отламывали ветку яблони и клали под подушку, чтобы показался суженый.

День святой мученицы Екатерины: что нельзя и можно делать в эту дату, приметыСвятая Екатерина (фото: pinterest.com)

Именно 7 декабря парень мог девушке признаться в своей симпатии, пригласив ее покататься на санях.

Народные приметы в этот день

  • Если сегодня будет ясная погода, значит зима будет холодной.
  • Если на Екатерину тепло, значит морозы начнутся только после 17 декабря.
  • Если сломать ветку яблони и спрятать под подушку, то ночью приснится жених.
  • Если взять у парня какую-то вещь и обкатать вокруг него хлебом, то он будет ходить кругами вокруг дома девушки.
  • Если вокруг Луны круги, то будет мороз.

Что нельзя делать 7 декабря

  • Сегодня нельзя браться за рукоделие - шитье, вязание, вышивание. Иначе могут возникнуть сложности во время родов.
  • В день Екатерины нельзя употреблять алкоголь, и разводить костры, иначе ясных перспектив в жизни не будет долго.

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