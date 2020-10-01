День учителя в Украине 2020: о чем важно не забыть в этот день

День учителя в Украине праздную в первое воскресенье октября

День учителя в Украине в 2020 году мы будем отмечать 4 октября. Официально праздник называется "День работников образования" и самой важной традицией является поздравить любимых педагогов. Но не стоит забывать, что в этот день стоит сказать теплые слова не только учителям, но и всем людям, которые причастны к нелегкому труду в сфере образования.

Согласно традиции праздник отмечается в первое воскресенье октября, поэтому дата постоянно "скользит". А вот Всемирный день учителей (англ. World Teachers' Day) отмечают 5 октября.

Важно также помнить, что работников образования по давнему обычаю поздравляют с праздником в пятницу, накануне воскресенья. То есть уже 2 октября стоит говорить приятные слова любимым учителям, которые стали для многих вторыми родителями.

День учителя 2020 в Украине (фото: freepik)

В Украине этот праздник стали отмечать с 1965 года, а официально - только с 1980-го. После обретения независимости День учителей установили отмечать ежегодно в первое воскресенье октября в 1994 году.

Одним из видов чествование учителей есть так называемый "День самоуправления", когда старшеклассники самостоятельно берутся проводить уроки, давая тем самым возможность учителям отдохнуть. Во многих школах этот день является сокращенным, а после него часто проводятся концерты.

Но в этом году из-за карантина День учителя будет более скромным. По крайней мере, торжественные концерты в замкнутом помещении точно проводиться не будут.

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