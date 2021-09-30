День Веры, Надежды, Любови и их матери Софии: что нельзя делать в этот особенный день, приметы праздника

Что можно и нельзя делать в праздник, важные приметы, запреты и традиции - читайте ниже в нашем материале.

В этот день православные христиане чтят память святых римских мучениц, которые во II веке не поддались на уговоры поклониться языческим идолам даже оказавшись перед угрозой жестоких пыток и смерти. После этого церковь признала Веру, Надежду, Любовь и Софию покровительницами всех женщин.

В Украине именины праведниц начиная с древних времен проводятся с особыми обрядами, традициями и сопровождаются некоторыми важными правилами и запретами.

История Дня святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии

Согласно старинным преданиям, вдова София (ее имя означает "премудрость") назвала своих дочерей именами трех главных христианских добродетелей - Вера, Надежда и Любовь. Женщина воспитывала девочек в христианской вере, что в то время было почти нонсенсом. Поэтому, когда слух об этом дошел до императора Адриана, тот решил сначала подарками, затем уговорами, и наконец грозными угрозами заставить Софию и ее дочерей отречься от своей веры.

В 137 году они подвергались зверским истязаниям, но не отступили от Бога. В итоге римский император-тиран приказал обезглавить девочек. На тот момент Вере было 12 лет, Надежде - 10, а Любови только 9.

Легенда гласит, что во время пыток младшей девочки с неба сошла Божья благодать и осушила росой огонь в печи, а искры из нее оставили ожоги на теле самого Адриана. В своем неистовстве император заставил Софию смотреть на пытки и казнь ее дочерей, а ее саму оставил в живых.

После похорон детей София осталась сидеть возле их могилы, непрерывно молясь. На третий день она сама скончалась... Со временем церковь причислила Софию и ее дочерей к лику святых, а их мощи с 777 года покоятся в церкви Эшо, что в Эльзасе.

Обряды и запреты на праздник Веры, Надежды, Любви и их матери Софии

30 сентября, в День святых Веры, Надежды, Любови и их матери Софии, мужчины-предки украинцев устраивали женам, матерям и дочерям праздничный день и сами выполняли всю работу.

Поэтому считается, что сегодня трудиться женщинам строго запрещено. Более того, когда-то труд женщины в этот день считался грехом, так как любое деяние по дому могло лишить "трудоголиц" покровительства мучениц, а это в свою очередь сулило несчастье в семейной жизни.

Согласно поверьям и традициям, женщины должны начинать этот день с такого обряда: с самого утра нужно выплакаться - тогда весь год не будет причин лить слезы. Кроме того, утренний плачь способен залечить душевные и телесные раны, отвести от себя и всей семьи возможный сглаз и наговоры лихих людей. А еще слезы поспособствуют укреплению любви и верности мужей, и сближению с женихами. Этот обряд наши предки считали самым мощным оберегом 30 сентября.

Интересно, что этот день заканчивался массовыми гуляниями, на которых молодые парни устраивали смотрины девушкам, а те на святках выбирали своего суженого. Но при этом вступать в брак и даже планировать день свадьбы - категорически запрещено, ведь считалось, что построение нового союза на праздник Веры, Надежды, Любови и матери их Софии не принесет счастья.

В церквях было принято 30 сентября ставить две свечи перед образом Иисуса Христа, а третью свечу женщины несли домой и ставили ее в праздничный коровай. При этом над короваем произносилась молитва о благополучии в семье. После, конечно, праздничным хлебом украинки угощали близких.

Главные приметы этого дня:

Если сегодня гремит гром - то зима будет поздняя, а осень сохранится теплая еще как минимум на несколько недель;

Сухая погода в День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии сулит позднюю зиму, а дождливая - раннюю весну;

Хорошей приметой сегодня считается увидеть в небе перелетных журавлей или лебедей. Если увидите - загадывайте желание и оно обязательно сбудется;

В то же время, если стаи журавлей улетают на юг, то уже на великий праздник Покров Пресвятой Богородицы (14 октября) землю окутает мороз.

Сегодня день ангела не только у Веры, Надежды, Любови и Софии, а еще у Ирины, Александры, Павла и Ивана. Поздравьте их с именинами!