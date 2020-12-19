День зимнего солнцестояния: что обязательно нужно сделать в астрономический Новый год

День зимнего солнцестояния наступит в 2020-м уже совсем скоро - 21 декабря. Дату называют астрономическим Новым годом, а в народе также прижилось выражение "полночь года".

Люди с давних времен верили, что в этот день соединяются стихии огня, земли, воды и воздуха, и считали дату магической и энергетически очень насыщенной, а праздник - сакральным.

Это важное астрологическое событие уходящего года совпадет с редчайшим соединением самых крупных планет нашей системы, когда Сатурн и Юпитер максимально сближаются. В 2020-м впервые за 800 лет мы сможем наблюдать, как на небосводе засияет Рождественская звезда, которую также называют Вифлеемской.

Рассвет в этот самый короткий день в году начнется в 7:56 по Киеву, а скроется солнце через восемь часов - в 15:56. Светило будет находиться минимально низко над горизонтом в 12:02. После даты продолжительность светового дня начнет понемногу расти, а ночь будет становиться короче.

День зимнего солнцестояния в 2020 году будет 21 декабря (фото: pixabay.com/AlainAudet)

Что нужно сделать в день зимнего солнцестояния

Считалось, что в этот день обязательно нужно избавить от ненужных вещей и отбросить плохие мысли. Если выбросить одежду или предметы - дело нехитрое, то для наведения порядка "в голове" практиковали такой способ - негативные переживания или помыслы следует написать на бумаге и сжечь в огне под открытым небом.

Также предки говорили, что в этот период небесное светило перерождается, обновляется, рождается заново. Поэтому в разных культурах в день зимнего солнцестояния проводили особые ритуалы очищения, специальные обряды: разжигали костры, катили горящее колесо, украшали дома свечами, гадали.

Чтобы заветная мечта воплотилась в жизнь, нужно было записать ее на белом листке бумаги, сжечь в пламени свечи дома, а пепел хранить - развеять его можно только после того, как желание сбудется.

Особое внимание уделялось составлению планов на будущее - верили, что в день зимнего солнцестояния энергия светила подпитывает сознание человека, ускоряя реализацию всего задуманного.

Для того чтобы укрепить организм и защититься от болезней на целый год, зажигали свечи и купались именно при "живом" свете.

Ранее сообщалось, что астролог предупредила о главном событии декабря, которое перевернет нашу жизнь.