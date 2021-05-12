Диеты и сбитый питьевой режим: эндокринолог назвала неожиданные причины проблем с зубами
Самые небольшие хронические патологии в полости рта уже могут стать причиной воспалений в организме. И наоборот.
Об этом в своем Instagram рассказала эндокринолог Катерина Григорьева.
- Инфекция из больного зуба попадает в кровоток и распространяется по всему телу, вызывая неприятные последствия, которые со временем перерастают в болезни, рассказала Катерина.
- Банальный кариес может быть не только следствием несоблюдения гигиены полости рта, но и симптомом нарушения работы разных органов.
- Неправильный прикус не стоит воспринимать только как косметический дефект и возможность полноценно пережевывать еду. От формы прикуса зависит работа всей зубочелюстной системы. Его коррекция у грамотного врача-ортодонта отразится на гармонии лица и улыбке, рассказала врач.
Катерина Григорьева (фото: instagram.com/wow.so.young)
А также улучшит состояние позвоночника, органов дыхания, желудочно-кишечного тракта. Нередко наблюдается взаимосвязь между неправильным прикусом и головными болями.
Почему болят зубы - неожиданные причины
Что может стать причиной стоматологических проблем?
- Диеты. Удивляться тут нечему. ЖКТ напрямую связан с ротовой полостью.
- Нарушение бактериального равновесия в полости рта и желудочно-кишечном тракте.
- Несоблюдение питьевого режима. Когда вы пьете ограниченное количество воды, секреция слюны снижается и патогенные бактерии получают полную свободу для вредительства.
- Болезни внутренних органов: желудка, кишечника, почечная и печеночная недостаточность, сахарный диабет и др.
- Заболевания ЛОР-органов: ларингиты, фарингиты, тонзиллиты.
Своевременное обращение к врачу-ортодонту и восстановление нормального расположения зубов, помогает убрать боли в шее, мигрени. Позволит восстановить работу органов дыхания, снизить риск развития различных патологий, связанных с общим состоянием здоровья, подытожила Григорьева.
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