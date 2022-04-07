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Дмитрий Ступка и Полина Логунова разводятся: больше не вместе

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Четверг 07 апреля 2022 10:53
Дмитрий Ступка и Полина Логунова разводятся: больше не вместе Ступка и Логунова развелись (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

После расставания Нади Дорофеевой и Дантеса о таком же шаге сообщили актер Дмитрий Ступка и его супруга Полина Логунова. Пара больше не вместе.

Логунова на своей страничке Instagram сообщила, что они остались хорошими друзьями и любящими родителями.

"Друзья, мы с Димой больше не супруги, но остались отличными друзьями и любящими родителями, за что ему благодарна. Нам удалось сохранить действительно дружескую атмосферу. Мы будем подавать пример, как бывшим супругам можно сохранить отношения, - отметила Полина.

Дмитрий Ступка и Полина Логунова разводятся: больше не вместе

Отметим, что Логунова и Ступка были женаты с 2016 года. В 2017-м у пары родилась дочь Богдана. Осенью прошлого года они уехали на ПМЖ в США.

После начала войны рф против Украины Ступка приехал в Польшу, где помогает украинским беженцам и собирает средства для нужд ВСУ.

Как мы ранее писали, Дорофееву после развода застали в объятиях с новым мужчиной.

Напомним, что о разводе Дорофеевой и Дантеса стало известно 18 марта.

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Полина Логунова
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