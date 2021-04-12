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Дочь Сумской рассказала о буллинге в школе: "уничтожали физически и словесно"

Новина українською → Киев, Понедельник 12 апреля 2021 19:33
Дочь Сумской рассказала о буллинге в школе: "уничтожали физически и словесно" Анна Борисюк (фото: instagram.com/annborisyuk)
Автор: Роман Мирончук

Дочь известных украинских актеров Ольги Сумской и Виталия Борисюка Анна рассказала о буллинге в школе. 19-летняя девушка призналась, что одноклассники к ней часто цеплялись, а преподаватели на это никак не реагировали.

Об этом девушка рассказала в программе "Зірковий шлях".

"Меня уничтожали как физически, так и словесно. Больше, конечно, девочки цеплялись. Просто каждый раз менялся состав класса и почему-то все ребята, как будто их подговорили, просто набрасывались на меня. И также учителя на самом деле. Они подхватывали общий прикол, стеб надо мной", - вспомнила Анна.

Она призналась, что иногда ее дергали за волосы, и это все видели учителя, но ничего не говорили. Тогда девушка просто бежала со слезами на глазах в туалет.

Когда ее знаменитая мама приходила в школу, чтобы внести средства в фонд класса, учителя говорили, что относятся к ее дочери, как и ко всем детям. Но девушка дома ничего родителям не рассказывала об этом, и они уже узнали после ее выпускного.

Ольга Сумская заявила, что была шокирована после того, как узнала через, что пришлось пройти ее дочери. Актриса театра и кино отметила, что в детстве тоже сталкивалась с буллингом, поэтому это ей это знакомо.

Дочь Сумской Анна рассказала о буллинге в школе (видео: YouTube)

Напомним, под Сумами 13-летняя школьница затравила учителей.

Ранее две украинские школьницы жестоко избили третью из-за парня.

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