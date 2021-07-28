Доступны каждому: нутрициолог назвала топ-3 небанальных продукта против старения
Каждый слышал фразу "Мы - то, что мы едим". Другими словами, все, что входит в наш ежедневный рацион, влияет и на здоровье, и на внешность.
Нутрициолог Анна Биоториум в своем Instagram рассказала о топе незаменимых продуктов, которые помогут приостановить процессы старения.
Топ-3 продукта, которые помогут сохранить молодость и красоту
- Сок алоэ вера
Растение защищает организм от вредоносного воздействия свободных радикалов, а потому замедляет в нем процессы старения. В виде жидкости сок намного быстрее и эффективнее усваивается.
Употребление алоэ вера приводит организм в первородное состояние: кислотно-щелочной баланс, состояние крови, кожи, микрофлоры, клеток, тканей.
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Сок алоэ вера творит чудеса с организмом (фото: pexels.com)
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Саган-Дайля
Саган-Дайля в переводе означает "трава, продлевающая жизнь".
В древности ее использовали для продления жизни и оздоровления, шаманы - для лечения почти любых заболеваний, маги и воины - для обретения силы. Она считалась сакральной тайной - и была доступна только элите общества!
Этот чай:
- повышает работоспособность и сосредоточенность,
- оказывает общее тонизирующее действие,
- стимулирует работу сердца,
- полезен при сердечной недостаточности и отеках сердечного происхождения, кровотечениях различного характера.
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Кокосовое масло - древний секрет красоты (фото: pexels.com)
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Кокосовое масло
Существует более 1500 исследований, доказывающих, что кокосовое масло - один из самых полезных продуктов на свете.
Кокосовое масло служит натуральным лекарством при болезни Альцгеймера, профилактикой сердечным приступам и высокому давлению, очищает мочеполовую систему и почки от инфекций, защищает печень, снижает воспаление и проявление артрита, служит профилактикой и лечением онкозаболеваний.
Считается, что кокосовое масло помогает замедлить старение за счет высокого содержания антиоксидантов, а также за счет того, что снимает нагрузку с печени.
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