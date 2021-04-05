Дожди еще не закончатся: синоптики рассказали, в каких областях будет непогода

Сегодня, 5 апреля, погода будет разная. В одной части будет достаточно тепло и без осадков, а в других областях украинцев ждет весенний дождь. При этом осадки будут на востоке Украины и в южных областях.

На западной Украине в понедельник будет хорошая погода без дождей. Во Львовской, Луцкой и Черновицкой областях температура воздуха днем составит +10…+12. В Закарпатской, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях будет +9…+11 градусов.

В северной части страны также без осадков. При этом температура воздуха в Черниговской области составит +9…+11 градусов, а в Сумской области +8…+10.

В центральных регионах дожди пройдут в Кировоградской и Днепропетровской областях. Будет тепло +8…+10. В Полтавской области также +8…+10, но без дождя. В Черкасской области без осадков +9…+11.

На востоке Украины ожидаются дожди. В Луганской и Донецкой областях +8…+10. В Харьковской области также дождь, но немного теплее +9…+11.

На юге в Херсонской (+9…+11) и Николаевской (+8…+10) областях также дождь. В Одесской области без осадков +10…+12.

В оккупированном Крыму дождь. Температура воздуха составит +7…+9.

В Киеве осадков не ожидается. Днем столбики термометров покажут +8…+10. Будет дуть северо-западный ветер 7-12 м/с.

Погода в Украине 5 апреля (meteo.gov.ua)