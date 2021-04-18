Дожди с грозами: на Украину надвигается непогода

Синоптики дали неутешительный прогноз погоды на пять дней. С завтрашнего дня, 19 апреля, погода начнет портиться в западных областях страны. После чего дожди с грозами охватят всю территорию Украины.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра .

Так, в понедельник, 19 апреля, дожди пройдут во Львовской, Закарпатской, Тернопольской и Хмельницкой областях. Температура воздуха днем составит +11…+13 градусов, ночью +3…+5.

Кроме того, осадки будут в Винницкой области, но здесь будет теплее +13…+15 градусов днем и +4…+6 ночью, а также в оккупированном Крыму.

В остальных регионах переменная облачность без дождей. В Черниговской, Сумской и Житомирской областях +12…+14 днем и +3…+5 ночью.

В центральных регионах также без осадков. В Черкасской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях днем +13…+15, ночью +4…+6.

Такая же ситуация наблюдается и на востоке - в Донецкой, Луганской и Харьковской областях.

На юге - в Одесской, Николаевской и Херсонской областях также днем +13…+15, но ночью будет немного теплее +5…+7.

В Киеве днем температура воздуха составит +11…+13 градусов, ночью будет прохладно - всего +2…+4.

Погода в Украине 19 апреля (meteo.gov.ua)

Во вторник, 20 апреля, во всех областях пройдут дожди с грозами.

Погода в Украине 20 апреля (meteo.gov.ua)

В среду, 21 апреля, ситуация начнет стабилизироваться в восточных, северных и части центральных областей.

Погода в Украине 21 апреля (meteo.gov.ua)

В четверг, 22 апреля, синоптики ожидают дожди во всех областях, кроме южных.

Погода в Украине 22 апреля (meteo.gov.ua)

В пятницу, 23 апреля, грозы вернутся в нашу страну. Осадков не будет в Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и Крыму.

Погода в Украине 23 апреля (meteo.gov.ua)