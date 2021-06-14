ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Дожди и грозы: синоптики огорчили прогнозом на начало недели

Новина українською →
Понедельник 14 июня 2021 06:37
Дожди и грозы: синоптики огорчили прогнозом на начало недели Коллаж РБК-Украина: погода в Украине 14 июня
Автор: Lite

Погода в Украине сегодня, 14 июня, порадует только любителей дождей. При этом осадки ожидаются почти во всех областях страны. Исключением будет Ровенская область, где температура воздуха составит +17+19 градусов.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

На западе Украины дожди с грозами. В Закарпатской, Волынской, Тернопольской и Хмельницкой областях будет +17+19 градусов. Во Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях будет немного прохладней - +16+18.

В северной части страны также дожди и грозы. Правда здесь будет уже теплее. В Черниговской и Сумской областях ожидается +23+25.

В центральных регионах будет дождь. При этом в Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях будет +22+24.

На востоке Украины дожди и грозы. В Донецкой области +24+26, в Луганской и Харьковской областях - +25+27.

Жителям южных областей также необходимо приготовиться к дождю. В Запорожской области +24+26. В Херсонской и Николаевской областях +23+25. В Одесской области будет прохладней - +20+22.

В оккупированном Крыму также дождь с грозой. Температура воздуха прогреется до +22+24.

В Киеве также будет дождь с грозой. При этом ожидается +23+25 градусов. Будет дуть северно-восточный ветер 7-12 м/с.

Дожди и грозы: синоптики огорчили прогнозом на начало недели

Погода в Украине 14 июня (погодная карта: meteo.gov.ua)

Напомним, в Полтаве дождь за полчаса превратил город в Венецию.

Ранее сильные ливни затопили Мариуполь. Люди стали пловцами и остановился транспорт.

Читайте LITE в Google News
Новости Украины Стиль жизни Гидрометцентр Погода
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостяк: интриги шоу
Холостяк: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Умер Григорий Чапкис: чем он запомнился украинцам
Умер Григорий Чапкис: чем он запомнился украинцам