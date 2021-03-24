Дожди со снегом: синоптики огорчили прогнозом погоды

В четверг, 25 марта, в Украине ожидается разная погода в зависимости от региона. Так, в западной части страны будет без осадков, а вот на востоке, в центральной части, и на юге ожидается мокрый снег с дождем.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра .

В западной Украине осадков не ожидается. Во Львовской, Луцкой и Закарпатской областях днем будет +7…+9, а ночью от -3 до -6. В Тернопольской, Ивано-Франковской, Хмельницкой и Ровенской областях днем градусники покажут +6…+8, а ночью -4…-6.

В северной части страны также без осадков. В Черниговской и Сумской областях днем +6…+8, а ночью -3…-5.

В центральных областях ожидается мокрый снег с дождем. В Черкасской области днем +4…+6, ночью -2…-4, в Полтавской области днем +3…+5, ночью -1…-3, в Днепропетровской области днем +2…+4, ночью -1…-3, в Кировоградской области днем +3…+5, ночью -1…-3.

На востоке также плохая погода с мокрым снегом и дождем. В Луганской и Донецкой областях днем ожидается +2…+4, ночью -1…+1. В Харьковской области днем +3…+5, ночью 0…-2.

Жителей юга тоже ждет снег с мокрым дождем. В Николаевской и Херсонской области днем температура воздуха прогреется до +2…+4, ночью -1…-3 и 0…-2 соответственно. В Одесской области днем +3…+5, ночью 0…-2.

В оккупированном Крыму также мокрый снег с дождем. При этом днем +3…+5, ночью -1…+1.

В Киеве без осадков, днем +5…+7, ночью -2…-4. Будет дуть северный ветер со скоростью 5-10 м/с.

Погодная карта на 25 марта (meteo.gov.ua)