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Эффективный способ: врач рассказал, как восстановить обоняние после коронавируса

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Вторник 20 июля 2021 20:34
Эффективный способ: врач рассказал, как восстановить обоняние после коронавируса Как восстановиться после коронавируса (фото: pexels.com)
Автор: Татьяна Турчаникова

Восстановление после коронавируса бывает тяжелым, даже обоняние ко многим пациентам возвращается далеко не сразу.

Как восстановить нюх после COVID-19, рассказала врач-эндокринолог Катерина Григорьева в своем Instagram.

Один из самых эффективных способов восстановить обоняние после коронавируса - промывание полости носа.

Эффективный способ: врач рассказал, как восстановить обоняние после коронавирусаВрач-эндокринолог Катерина Григорьева (фото: instagram.com/wow.so.young)

Способ промывания носа подойдет тем, у кого:

  • обоняние из-за коронавируса пропало совсем недавно,
  • обоняния из-за коронавируса нет уже несколько месяцев,
  • потеря обоняния проявилась только как постковидное осложнение.

Часто возвращение обоняния бывает осложнено следующими факторами:

- корочки в носу,

- деформация носовой перегородки,

- вазомоторный или аллергический ринит,

- проживание в мегаполисе,

- работа в местах повышенной запыленности.

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Для взрослых пациентов самыми эффективными для промывания считаются балонные и солевые растворы. Они могут безопасно применяться в домашней практике без участия докторов.

Эффективный способ: врач рассказал, как восстановить обоняние после коронавирусаВосстановление после коронавируса занимает не одну неделю (фото: pexels.com)⠀

При этом важно соблюдать правильную технологию промывания носа и не вводить такие процедуры на постоянной основе. Как правило, промывания регулярно делают не более 2 месяцев, затем перерыв.

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