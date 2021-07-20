Эффективный способ: врач рассказал, как восстановить обоняние после коронавируса
Восстановление после коронавируса бывает тяжелым, даже обоняние ко многим пациентам возвращается далеко не сразу.
Как восстановить нюх после COVID-19, рассказала врач-эндокринолог Катерина Григорьева в своем Instagram.
Один из самых эффективных способов восстановить обоняние после коронавируса - промывание полости носа.
Врач-эндокринолог Катерина Григорьева (фото: instagram.com/wow.so.young)
Способ промывания носа подойдет тем, у кого:
- обоняние из-за коронавируса пропало совсем недавно,
- обоняния из-за коронавируса нет уже несколько месяцев,
- потеря обоняния проявилась только как постковидное осложнение.
Часто возвращение обоняния бывает осложнено следующими факторами:
- корочки в носу,
- деформация носовой перегородки,
- вазомоторный или аллергический ринит,
- проживание в мегаполисе,
- работа в местах повышенной запыленности.
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Для взрослых пациентов самыми эффективными для промывания считаются балонные и солевые растворы. Они могут безопасно применяться в домашней практике без участия докторов.
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При этом важно соблюдать правильную технологию промывания носа и не вводить такие процедуры на постоянной основе. Как правило, промывания регулярно делают не более 2 месяцев, затем перерыв.
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