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Экс-жена Богдана рассказала, как на самом деле проходили съемки "Холостяка"

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Среда 12 мая 2021 17:05
Экс-жена Богдана рассказала, как на самом деле проходили съемки "Холостяка" Фото: Анна Богдан (instagram.com/hannastorozhuk)
Автор: Роман Мирончук

Участница шоу "Холостяк-11" Анна Богдан, бывшая жена экс-главы Офиса президента Андрея Богдана, откровенно рассказала о том, как проходит съемочный процесс.

Подробностями съемки проекта она поделилась со своими подписчиками в Instagram.

Девушка отметила, что еще до ее прилета в Киев, съемочная группа познакомилась с ее мамой, и побывала дома у нее в гостях. Нужно было понять, хватит ли места в квартире для всех людей и большого количества техники.

"На самом деле, диванчик на котором мы сидели, размещено до 6 камер, с большим количеством разной подсветки, прожекторов и еще кучей всяких штуковин. И это все для красивой и чёткой картинки для зрителя", - рассказала Анна.

Экс-жена Богдана рассказала, как на самом деле проходили съемки &quot;Холостяка&quot;

Анна Богдан (фото: instagram.com/hannastorozhuk)

Кроме того, она отметила, если в комнате невозможно разместить всю необходимую технику, то съемка проводится в другом месте. Также есть ограничения по количеству человек. Из-за этого один человек остался за кадром.

В день съемки утром приехало небольшое количество людей, они все отсмотрели и занесли несколько сумок. Потом приехала дизайнер интерьера и начала все переставлять, включая диван, полочки и цветы. Также она добавила свои элементы декора.

Через какое-то время приехали еще человек 15, но это оказалось не все, и потом приехали еще около 15 человек.

"Холостяк" Михаил Заливако покинул ее квартиру около двух часов ночи, а интервью у родственников Анни брали до 4-х утра. После этого девушка записала еще блиц и видеообращение.

Напомним, Анна Богдан откровенно высказалась об отношениях с политиком и развеяла мифы.

Мы также писали о том, что кто покинул шоу после знакомства с родителями.

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