ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Елизавета II после слухов о передаче престола впервые надела важный аксесуар

Новина українською → Воскресенье 08 ноября 2020 13:24
Елизавета II после слухов о передаче престола впервые надела важный аксесуар Королева Елизавета II (фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)
Автор: Светлана Мащенко

Королева Елизавета II впервые удосужилась надеть защитное средство

Королева Елизавета II впервые после слухов о готовности передать престол появилась на публике в главном аксессуаре 2020 года - защитной маске. Монарх пришла на могилу Неизвестного солдата, чтобы возложить букет.

Так, в Великобритании 11 ноября отмечают День памяти павших солдат, известный также, как "Маковый день" (Poppy Day). Траурные мероприятия традиционно проходят в Лондоне в ближайшее к этой дате воскресенье.

94-летняя королева пришла в Вестминстерское аббатство, где на могилу Неизвестного солдата возложила специально сделанный для этого букет. Он повторил свадебную цветочную композицию из орхидей, которую Елизавета держала в руках в день бракосочетания с принцем Филиппом в 1947 году.

Королева была в черном траурном наряде. Маска соответственно повторила тон убранства. На пальто была прикреплена брошь в виде макового цветка.

Елизавета II после слухов о передаче престола впервые надела важный аксесуар

Королева Елизавета II в маске возложила букет из орхидей на могилу Неизвестного солдата

В аббатстве, помимо королевы, присутствовали буквально считанные люди, задействованные в этом мероприятии.

Позже должна состояться также церемония поминовения и возложения венка к военному мемориалу Кенотаф на улице Уайтхолл, в которой, как ожидается, также примет участие Елизавета.

Напомним, что королева Елизавета по слухам готовится передать корону своему сыну принцу Чарльзу весной 2020 года. 21 апреля британскому монарху стукнет 95 лет.

Отметим, что за несоблюдения правил карантина ранее раскритиковали и Меланию Трамп. Она пришла голосовать и была единственной на избирательном участке без защитной маски.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Стиль жизни Елизавета II
Скандалы недели
Скандалы недели
Танцы со звездами: интриги шоу
Танцы со звездами: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
NEWS
Азербайджан взял под контроль город Шуша в Карабахе
РБК-Украинаинформационное агентство Азербайджан взял под контроль город Шуша в Карабахе