Эпатажная блогер с огромными скулами Настя Покрищук хочет усыновить ребенка

Эпатажная блогер Анастасия Покрищук, которая имеет самые большие скулы в мире, мечтает усыновить ребенка из приюта. Блогер транслирует свою жизнь через соцсети, где показывает его без прикрас и не боится хейта.

О своей жизни, и желании выделяться из толпы девушка рассказала в интервью программе "Жизнь известных людей".

Чтобы стать рекордсменкой, девушка сама научилась делать себе "уколы красоты". У девушки более 250 тысяч подписчиков, и она называет себя Just Queen.

Настя считает себя честным и открытым человеком, и привыкла говорить всем правду прямо в лицо. А про себя шутит, называя "монстром". Кроме ведения блога она очень любит управлять автомобилем.

Анастасия в салоны красоты не ходит, уколы делает себе сама. "Наколоть" она может своих друзей и знакомых.

Кроме скул Анастасия имеет сделанные губы, подбородок, она убрала ямку с подбородка, а также сделала инъекции в носогубные складки. Также она увеличила грудь, сделала липосакцию.

Родные и близкие поддерживают Настю, разве что ее 94-летняя бабушка думает, что это какая-то болезнь.

Любимого мужа у девушки нет, зато она выбирает другие, более полезные занятия. К примеру, помогает приютам для животных. Она не считает себя чайлдфри и планирует "привести в этот свет потомство" или же усыновить ребенка.

"Я, если стану очень богатой, то возьму из детдома ребенка", - говорит Настя.

Анастасия Покрищук рассказала о своих мечтах (видео: ЖЗЛ)