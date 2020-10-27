Ференцварош - Динамо: все про уникальный матч Лиги чемпионов

Ференцварош и Динамо последний раз встречались в 1975 году в финале Кубка обладателей кубков УЕФА (коллаж РБК-Украина)

Прогноз букмекеров, составы команд, видео и все о матче Ференцварош - Динамо в рамках второго тура Лиги чемпионов 2020/2021

Ференцварош и Динамо сыграют 28 октября в рамках второго тура Лиги чемпионов 2020/2021. Матч грандов Венгрии и Украины пройдет в Будапеште на "Групама Арена". Начало поединка - в 22:00 по киевскому времени.

Сегодня мы собрали всю информацию, которую вам нужно знать про этот уникальный (особенно для команды экс-тренера бело-синих - Сергея Реброва) матч.

Интерес к матчу велик, ведь в первом туре группового этапа и Динамо, и Ференцварош потерпели поражение - от Ювентуса и Барселоны соответственно. Поэтому обе команды будут пытаться реабилитироваться перед фанатами.

Видео матча Ференцварош - Динамо

Смотреть онлайн матч Ференцварош - Динамо можно на телеканале "Футбол 2". Также, украинские фанаты могут наблюдать за игрой вице-чемпионов страны в Интернете, в частности, на платформах MEGOGO, OLL.TV, Киевстар ТВ, Vodafone TV и других.

Пустят ли зрителей на стадион?

Матч Ференцварош - Динамо пройдет в присутствии зрителей. Несмотря на то, что на стадион пустят лишь 30% фанатов, все они будут гнать своих любимчиков вперед. Поэтому киевской команде придется ой как не сладко. Тем более, что болельщики из Украины попасть на матч не смогут: исполнительный комитет УЕФА решил не предоставлять гостевым командам билеты для реализации среди своих фанатов. Таким образом, гнать "фроди" к победе будут около 16 тыс. венгров.

Состав Ференцвароша и Динамо на матч

Тренерский штаб бело-синих во главе с Мирчей Луческу рассчитывает в столице Венгрии на 26 исполнителей. Точно в этом матче не сыграют травмированные защитники Никита Бурда, Александр Тимчик и Владимир Костевич, дисквалифицированный до декабря нападающий Артем Беседин. Также не помогут Динамо против команды Реброва вратарь Георгий Бущан и защитник Виталий Миколенко, которые заразились коронавирусом.

Состав Динамо на матч против Ференцвароша (twitter.com/dynamokyiv)

А вот у Ференцвароша проблем с составом нет - лазарет пуст, все основные футболисты готовятся к поединку с украинским грандом.

Главный тренер "зеленых орлов", экс-нападающий Динамо и сборной Украины Сергей Ребров перед матчем отметил, что ему приятно играть против своей прошлой команды.

"Очевидно, эмоции играют определенную роль… Но я профессионал, поэтому это не повлияет на мою работу. Я очень люблю готовиться к таким серьезным командам, как киевское Динамо, мы много и усердно работали, чтобы играть престижные матчи. Мне также очень приятно, что киевское Динамо снова попало в групповой этап Лиги чемпионов", - отметил украинский тренер.

Сергей Ребров (фото: instagram.com/ftcofficial)

Прогноз букмекеров

Букмекеры довольно осторожно подошли к прогнозированию результата. Специалисты посидели, подумали, оценили шансы команд на успех и выставили такие котировки, согласно которым с небольшим перевесом преимущество отдано украинской команде.

Так, на победу Динамо принимаются ставки с коэффициентом около 2.14. На успех команды Сергея Реброва можно сделать ставку с коэффициентом 3.65. Ничейный результат оценивается экспертами в 3.40.

При этом специалисты напоминают: киевский клуб не победил в 8 из 9 последних выездных матчей в Лиге чемпионов, одержав четыре ничьи, четырежды потерпев поражения и лишь единожды триумфировав.

Интересные факты про матч и в чем уникальность противостояния

Для Ференцвароша это первый домашний матч в рамках Лиги чемпионов за 25 лет!

Матч будет обслуживать судейская бригада из Словакии во главе с Иваном Кружляком. При этом рефери киевляне, к слову, ни разу не проигрывали: в 2019 году украинский клуб одолел "Олимпиакос", а годом ранее при том же судье наша команда расписала мировую с римским Лацио.

Динамо и Ференцварош уже встречались в еврокубке. Правда, было это лишь один раз - в далеком 1975 году. Зато, в каком матче! Речь идет о финале Кубка обладателей кубков УЕФА. Тогда венгры уступили динамовцам на швейцарском стадионе со счетом 3:0. В составе киевлян отличились Владимир Онищенко (дважды) и Олег Блохин.

Финал Кубка обладателей кубков УЕФА 1975

Напомним, что главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру рассказал о своем возможном уходе из донецкого клуба.