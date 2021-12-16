Глоба рассказал, какие знаки Зодиака ждут судьбоносные встречи, а для кого этот день - опасный

Гороскоп 2021 для всех знаков Зодиака от именитого астролога Павла Глобы расскажет, кому дата 16 декабря сулит большую удачу в сфере отношений, кого подстерегают неприятности и сумбур на работе, а для кого день обещает стать насушенным приятными событиями.

Овен

Для Овнов четверг, 16 декабря, готовит новые вызовы на работе и немало хлопот, которые, впрочем, не существенно повлияют на вашу продуктивность - главное мобилизовать внимание, не отвлекаться на мелочи - тогда есть все шансы провести вечер в спокойной обстановке.

Телец

У Тельцов в этот день тоже будет немало дел и забот. Астролог рекомендует выполнять все задачи по четко намеченному плану, а также обращает внимание на работу с документами и номерами счетов - следует быть особенно осторожным.

Близнецы

Близнецам 16 декабря эксперт советует постараться завершить дела, которые изрядно затянулись и превратились в "длинные хвосты". При этом астролог также рекомендует в моменты, когда сложно определиться с решением, не спрашивать у других советов, но поступать по собственному усмотрению - интуиция не должна подвести.

Рак

Для Раков дата 16 декабря обещает довольно насыщенный день, вероятны процессы, связанные с необходимостью куда-то отправиться и трудиться в пути. Также во вторую половину дня вероятен разбор большого количества старых дел.

Лев

Для Львов четверг, 16 декабря, подготовил испытания, во время которых вам, скорее всего, нужно будет бороться с несправедливостью, однако чувство правоты придаст больше энергии и уверенности. Во второй половине дня лучше уделить время общению с родными и близкими.

Дева

Девам дата 16 декабря подарит великолепное настроение и чувство окрыленности. Представители этого знака Зодиака, как говорит астролог, смогут без особых усилий реализовать все задумки и планы, сделать то, о чем долго мечтали.

Весы

Для Весов этот день сулит опасность - эксперт не рекомендует заниматься физическими нагрузками, так как есть существенный риск получить травму.

Скорпион

Для одиноких Стрельцов дата 16 декабря может преподнести встречу со своей будущей второй половинкой, причем такое знакомство может произойти в самый неожиданный для вас момент.

Стрелец

Стрельцам этот четверг, 16 декабря, готовит вызовы и хлопоты - день не обещает быть легким. По словам астролога, вероятны неприятные разговоры и споры с близким человеком, который может причинить вам боль резким словом, а загладить трещину в отношениях будет не просто.

Козерог

Для Козерогов этот день может стать удачным для построения планов, формирования целей на будущее. Кроме того, звезды сулят благоприятный период для похода за покупками, шопинга, приобретения билетов.

Водолей

Водолеям этот четверг, 16 декабря, может принести большой заряд вдохновения и оптимизма, энергии и вдохновения. С таким позитивом и настроем много шансов удачно разрешить целую гору дел.

Рыбы

Рыбам в этот день астролог советует тщательней сосредоточиться и сконцентрировать внимание на рабочих процессах, чтобы упорством добить заданные дела и решить побольше заданий.