Без глютена, сахара и молока: нутрициолог назвала топ лучших перекусов в дорогу
Собираетесь на пикник или в многочасовую поездку на машине всей семьей? Вам точно нужно взять с собой что-то перекусить! Особенно - если детей вы тоже берете.
Лучше всего взять с собой полезные, богатые витаминами, перекусы, которые наполнят вас энергией на всю дорогу.
Нутрициолог Вероника Натуромама перечислила в своем Instagram 20 + вкусных идей без готовки.
Список полезных перекусов без глютена, сахара и молока для всей семьи
1. Морковь, сельдерей, огурцы - помыть, почистить, можно нарезать, можно не нарезать.
2. Растительные йогурты, некоторые хранятся без холодильника 3-4 дня.
3. Льняная каша, просто заливается кипятком + добавьте сухофрукты или ягоды.
4. Чизкейк из кешью - насытит всех надолго.
5. Сырники из тофу - выбирайте сою без ГМО.
6. Безглютеновые маффины.
7. Булочки без глютена.
8. Безглютеновый кекс с миндалем и клюквой.
9. Овощные безглютеновые вафли.
10. Ягодная и ореховая гранолы - можно есть прямо из пачки.
12. Торт ягодный - несладкий, низкоуглеводный перекус.
14. Ягоды / фрукты по сезону.
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Фрукты лучше выбирайте сезонные - те, которые выросли в вашей стране (фото: pexels.com)
15. Ферментированные соки - для поддержки пищеварения.
16. Сок-пюре тыквенный.
17. Орехи без обработки, бережного хранения.
19. Конопляные семена - отличный источник аминокислот; можно добавлять в йогурты, в льняную кашу.
20. Сухофрукты.
21. Батончики фруктово-ореховые.
22. Чипсы из ламинарии.
23. Водоросли нори сушеные.
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