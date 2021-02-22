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На "Голос країни" выступила девушка с неординарной внешностью: ко мне обращаются "молодой человек"

Новина українською → Киев, Понедельник 22 февраля 2021 09:59
На "Голос країни" выступила девушка с неординарной внешностью: ко мне обращаются "молодой человек" Яна Загоруйко выступила на "Голос країни" (Скриншот из видео)
Автор: Людмила Жукова

На популярном украинском шоу "Голос країни" выступила 23-летняя ЛГБТ-активистка Яна Загоруйко. Она поразила своей внешностью, так как похожа на молодого человека.

Украинка пела песню "Цвіте терен" и к ней повернулась только судья Тина Кароль.

"Я музыкант. Люблю и пишу современные украинские песни. Очень хочу, чтобы люди их услышали. Часто слышу, что с моей внешностью я не смогу стать певицей. Не люблю каблуки, украшения, макияж. Очень часто ко мне обращаются "молодой человек". Когда показываю паспорт в магазине, например, мне говорят, мол, это паспорт моей сестры", – поделилась Яна.

Девушка рассказала, что пришла на шоу, зная, что здесь толерантные судьи.

"Поддерживаю ЛГБТ-сообщество. Пришла на шоу, потому что это проект про толерантность. Тут оценивают только голос, а не религию, внешность или ориентацию", – заявила Яна.

Яна Загоруйко спела песню "Цвіте терен"

В комментариях к видео украинцы поддержали Яну и ее композицию.

  • Ураааа, ти молодчина, дуже радий що пройшла далі. Удачі, тобі сил, і наснаги, вболіваю за тебе.
  • Дуже гарно заспівала, гарний голос в неї! Нехай їй щастить в команді Тіни, там сильні голоси.
  • Какая необычная исполнительница... Я сначала подумала, что парень. Очень загадочная. Не пойму, почему только один человек развернулся.. Ведь видно же было, что судьям понравилось пение.

Как мы писали ранее, на сцене "Голоса країни" легендарная украинская группа представила новый проект.

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