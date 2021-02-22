На "Голос країни" выступила девушка с неординарной внешностью: ко мне обращаются "молодой человек"

На популярном украинском шоу "Голос країни" выступила 23-летняя ЛГБТ-активистка Яна Загоруйко. Она поразила своей внешностью, так как похожа на молодого человека.

Украинка пела песню "Цвіте терен" и к ней повернулась только судья Тина Кароль.

"Я музыкант. Люблю и пишу современные украинские песни. Очень хочу, чтобы люди их услышали. Часто слышу, что с моей внешностью я не смогу стать певицей. Не люблю каблуки, украшения, макияж. Очень часто ко мне обращаются "молодой человек". Когда показываю паспорт в магазине, например, мне говорят, мол, это паспорт моей сестры", – поделилась Яна.

Девушка рассказала, что пришла на шоу, зная, что здесь толерантные судьи.

"Поддерживаю ЛГБТ-сообщество. Пришла на шоу, потому что это проект про толерантность. Тут оценивают только голос, а не религию, внешность или ориентацию", – заявила Яна.

Яна Загоруйко спела песню "Цвіте терен"

В комментариях к видео украинцы поддержали Яну и ее композицию.